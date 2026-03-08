Chi vuol essere milionario: Il Torneo, lo storico format torna questa sera con una nuova puntata, ecco perché vederlo

Pubblicazione: 08 marzo alle 08:30

Dopo 25 anni di onorata carriera televisiva, Chi vuol essere milionario è tornato su Canale 5 con una veste completamente rinnovata che promette di ridefinire le regole del gioco più iconico della tv italiana. Lo scorso 7 dicembre è andata in onda una versione inedita del format, ribattezzata Chi vuol essere milionario - Il Torneo, che introduce meccaniche mai viste prima a livello mondiale. Oggi, 8 Marzo 2026, ci si appresta a goderci una nuova puntata e adorarne ogni momento.



La novità principale riguarda la struttura stessa del game show. Dimenticate la classica scalata solitaria verso il milione: ora dieci concorrenti si sfideranno contemporaneamente in una prima fase di qualificazione dove il tempo diventa il protagonista assoluto. Ogni partecipante dovrà rispondere a quindici domande di cultura generale con un cronometro spietato che concede appena quindici secondi per ogni risposta.



Il meccanismo di eliminazione è progressivo e implacabile. Al termine di ogni manche, i concorrenti con il punteggio più basso vengono eliminati. A parità di risposte corrette, la discriminante diventa il tempo impiegato: chi è più lento saluta il sogno del milione. Solo i migliori tre accederanno alla fase finale, mentre un quarto classificato rimarrà in panchina come riserva, pronto a subentrare in caso di necessità.





Ed è qui che il format riprende elementi della tradizione, ma con un twist significativo. I tre finalisti affronteranno individualmente la leggendaria scalata al milione, partendo dal terzo classificato e concludendo con il primo. La scalata è stata ridisegnata: non più quindici domande, ma dieci tappe che vanno da diecimila euro fino al traguardo del milione. Una struttura più compatta, che concentra la tensione e accelera il ritmo del gioco.



Gli aiuti rimangono i tre classici che il pubblico conosce a memoria. Il 50:50 elimina due risposte sbagliate, lasciando al concorrente una scelta binaria più gestibile. Chiedi al Tuo Esperto permette di consultare un amico o un parente scelto in precedenza, sperando che la sua competenza copra i buchi nella propria preparazione. Lo Switch consente di cambiare completamente una domanda quando il terreno si fa troppo scivoloso. Niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, ma la loro gestione strategica diventa ancora più cruciale in un contesto competitivo dove non sei solo contro te stesso, ma contro altri due avversari.



La sfida è delicata: toccare un format iconico significa sempre rischiare di alienare i fan storici. Ma l'alternativa era la fossilizzazione, la ripetizione infinita di uno schema che iniziava a mostrare la corda. Chi vuol essere milionario - Il Torneo è il tentativo di reinventare un classico senza tradirne l'anima, accelerando i tempi e moltiplicando le emozioni. Un esperimento che, se funzionerà, potrebbe ridefinire gli standard del game show italiano per i prossimi anni.