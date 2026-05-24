Chiude Uomini e Donne, da cosa sarà sostituito (e perchè)
Pausa per Uomini e Donne: da cosa sarà sostituito
Con l'arrivo della stagione calda, si rinnova il consueto valzer dei palinsesti televisivi. Tra i congedi più significativi della programmazione pomeridiana c’è, come ogni anno, quello di Uomini e Donne.Il dating show targato Fascino PGT e condotto da Maria De Filippi saluta il suo fedelissimo pubblico, lasciando un vuoto nel daytime di Canale 5 che Mediaset è già pronta a colmare con una strategia fluida e mirata.
Non si tratta, sia chiaro, di una chiusura definitiva o di un calo di ascolti. Al contrario, il format si conferma un prodotto fondamentale del Biscione, capace di registrare share stabilmente superiori al venti per cento. La sospensione risponde a una duplice esigenza strategica ed editoriale.Da un lato vi è la fisiologica pausa estiva che segue il classico calendario televisivo, dall'altro la necessità di tutelare il prodotto evitandone la sovraesposizione nei mesi in cui la platea si riduce drasticamente. Inoltre, la rete preferisce preservare i suoi programmi di punta per i periodi a più alto rendimento pubblicitario, concentrati prevalentemente in autunno e primavera.
Da cosa sarà sostituito Uomini e Donne
Per mantenere la leadership del pomeriggio senza gravare sui budget delle produzioni originali, i vertici di Cologno Monzese si affidano a una formula ormai collaudata, fatta di melodramma internazionale e serie in prima visione.
La fascia oraria che va dalle due e mezza fino al tardo pomeriggio si trasforma così nel regno della serialità importata. Subito dopo l'immortale appuntamento con le vicende americane di Beautiful, lo spazio tradizionalmente occupato dal Trono Classico e Over viene ereditato dalle fortunatissime produzioni turche come Endless Love, o dalle nuove scommesse estive del medesimo filone, che si allungano nel palinsesto per garantire un traino solido.
Le soap turche, garanzia Mediaset
A seguire, la linea passa stabilmente alla Spagna con gli intrighi in costume de La Promessa, una certezza che continua a fidelizzare quel pubblico prevalentemente femminile che non rinuncia alla televisione lineare anche durante i mesi caldi.
Per i nostalgici del programma l'attesa non sarà comunque troppo lunga, poiché la macchina organizzativa non si ferma mai del tutto e già nel corso dell'estate inizieranno i casting per i nuovi protagonisti.
Il ritorno in video è blindatissimo e già fissato per la metà di settembre, quando Maria De Filippi riprenderà saldamente in mano lo scettro del pomeriggio di Canale 5, pronta a inaugurare una nuova stagione a colpi di ascolti record.