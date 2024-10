Chloë Grace Moretz star della serie tv My Mom's Murder

Pubblicazione: 12 ottobre alle 18:00

Sarà Chloë Grace Moretz la protagonista della serie tv tratta dal podcast My Mom's Murder, condotto da Lauren Malloy.

Il progetto è stato lanciato pochi giorni fa su Audible ed è composto da dieci episodi prodotti da AYR Media, che ha già portato al successo The Case of Jon Benet Ramsey e Queen of the Con. Malloy, nelle puntate, spiega come abbia sempre pensato che la madre Lori fosse morta a causa di un problema al cuore, scoprendo invece che era stata uccisa, decidendo quindi di cercare di scoprire la verità.

Malloy decide quindi di confrontarsi con i membri della sua famiglia, intervistare vecchi amici e far emergere nuovi dettagli sulla vita e sulla morte della madre. La sua indagine la porta ad affrontare personaggi loschi del passato della madre, capire la verità su storie in contrasto tra loro, e affrontare verità che potrebbero portare alla soluzione del caso, rimasto irrisolto per decenni.

Moretz, oltre a essere protagonista dell'adattamento per gli schermi televisivi, ne sarà una delle produttrici in collaborazione con un team che comprende anche Malloy. Recentemente l'attrice è stata la protagonista dello show The Peripheral.