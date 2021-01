ha partecipato al The Jess Cagle Show , occasione durante la quale ha potuto parlare di un aneddoto relativo ae al vecchioche abbiamo potuto vedere alla fine di

L’interprete di Falcon spiega che, inizialmente, non era previsto che fosse lo stesso Chris Evans a interpretare la versione più anziana del suo personaggio:

È divertente perché all’inizio volevano ingaggiare un tizio effettivamente più anziano per interpretare Chris Evans. E provinarono tre attori. Ma nessuno di questi assomigliava effettivamente a una versione più anziana di Chris. Cioè, lui è come George Clooney, arriverà a 95 anni e sarà ancora bellissimo. Per questo alla fine hanno scelto di usare trucco e parrucco e trasformarlo in un anziano. E siccome Chris Evans è un bravissimo attore ha tirato fuori una grande performance trovando anche la giusta voce.

In realtà, come vi abbiamo spiegato in passato, si è usato un blend di effetti speciali digitali e prostetici. Se è vero che la performance facciale del vecchio Cap è di Chris Evans (ECCO LA FOTO PRIMA E DOPO L’AGGIUNTA DEGLI EFFETTI DIGITALI), la fisicità del personaggio è stata però fornita da una un’altra persona, ovvero Patrick Gorman. È stato lui a fare da controfigura a Chris Evans per le scene finali di Avengers: Endgame. A rivelarlo mesi e mesi fa, è stato lo stesso attore con uno scatto dal backstage. I costumi e i capelli sono inconfondibili: l’attore ha interpretato la versione anziana di Steve Rogers e poi la Lola VFX ha fatto il reso unendo le fattezze dell’uomo a quelle di Chris Evans con una tecnica simile a quella impiegata nel caso di Peggy Carter in Captain America: the Winter Soldier.

Ritroveremo presto Anthony Mackie insieme a Sebastian Stan nella serie TV Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Ecco la nostra scheda della serie TV.

Cosa ne pensate di questo aneddoto su Chris Evans e Captain America? Ditecelo nei commenti!