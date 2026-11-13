Chris Hemsworth, paura nella villa in Australia: i ladri entrano di notte, la moglie non si accorge di nulla

Pubblicazione: 13 novembre alle 12:36

La tranquilla vita australiana di Chris Hemsworth ed Elsa Pataky è stata bruscamente interrotta nella notte tra il 10 e l'11 novembre 2026, quando quattro uomini armati e mascherati si sono introdotti nella loro proprietà nei Northern Rivers, regione costiera del Nuovo Galles del Sud. I malviventi sono riusciti a raggiungere il garage e a portare via tre veicoli, mentre l'attrice spagnola dormiva all'interno dell'abitazione. Un'irruzione avvenuta nelle prime ore del mattino, che ha coinvolto la famiglia dell'attore in un episodio particolarmente inquietante.

Il furto si è consumato intorno alle 2.. Soltanto al risveglio, quando lei e il marito hanno notato che i veicoli parcheggiati nel garage erano scomparsi, si sono accorti dell'intrusione.

La polizia dei Northern Rivers è intervenuta dopo la segnalazione della coppia, confermando che quattro persone sconosciute erano entrate nella proprietà e avevano sottratto tre mezzi, un'auto elettrica BYD, un pick-up Ram e un Ford Ranger Raptor Ute. Le telecamere di videosorveglianza installate nella tenuta hanno ripreso i responsabili mentre scavalcavano il recinto con il volto coperto dai passamontagna. Nelle immagini si vedrebbero anche almeno due uomini armati di coltelli. Nonostante la pericolosità dell'irruzione, fortunatamente non sono state segnalate persone ferite.

Le indagini hanno portato al recupero dei tre veicoli nel giro di poche ore. Due automobili sono state rintracciate mercoledì 12 novembre, rispettivamente a un'ora e a due ore di distanza dalla residenza di Hemsworth, mentre il terzo mezzo è stato ritrovato il giorno successivo. Tutti i veicoli sono stati restituiti ai proprietari, un risultato importante per gli investigatori che stanno ancora cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto e identificare i quattro uomini ripresi dalle telecamere di sicurezza.

, ha scelto diversi anni fa di lasciare Los Angeles per trasferirsi in Australia insieme alla moglie e ai loro tre figli. Una decisione maturata soprattutto per il desiderio di offrire ai bambini un ambiente più tranquillo, lontano dal traffico e dalla frenesia della metropoli americana. L'attore aveva raccontato in un'intervista del 2016 le ragioni di quel cambiamento, spiegando di non voler crescere i figli in un contesto in cui le abitazioni erano troppo vicine le une alle altre.

"A Los Angeles vivevamo gomito a gomito nei sobborghi e abbiamo pensato che non era così che volevamo far crescere i nostri figli. Trasferirci in una sorta di fattoria qui sulla costa australiana è stata la scelta migliore", aveva dichiarato Hemsworth. La proprietà nei Northern Rivers è diventata negli anni il rifugio della famiglia, un luogo in cui l'attore può allontanarsi dagli impegni professionali e dai riflettori di Hollywood, dedicandosi a una quotidianità più riservata e a stretto contatto con la natura. Un equilibrio costruito proprio per proteggere la serenità dei suoi cari.

Anche Elsa Pataky, attrice spagnola conosciuta dal pubblico internazionale per la partecipazione alla saga di Fast & Furious, condivide con il marito questa scelta di vita. Sposati dal 2010, i due hanno costruito in Australia un ambiente familiare lontano dall'esposizione mediatica, senza rinunciare alle rispettive carriere. L'irruzione notturna rappresenta una brutta sorpresa per una famiglia che aveva scelto proprio questa zona per trovare maggiore tranquillità. Le indagini della polizia proseguono per risalire ai responsabili, al momento non sono stati comunicati arresti, mentre le immagini della video sorveglianza e il recupero dei veicoli costituiscono elementi importanti per fare luce sull'accaduto.