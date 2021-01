Leggi anche – Guardiani della galassia, James Gunn racconta un curioso aneddoto su Chris Pratt

Per dare inizio al nuovo anno con una ventata di ottimismo,ha organizzato una lunga diretta su Instagram in compagnia di alcuni suoi colleghi a scopo benefico. Più di 600.000 dollari sono stati infatti raccolti per l’associazione Greater Good.

Nel corso della diretta si sono presentati Jamie Foxx, Bryce Dallas Howard, Zachary Levi, Tom Holland, Robert Downey Jr. e Arnold Schwarzenegger. Proprio il suocero di Pratt ha deciso di prenderlo in giro sbagliando di proposito il suo nome:

Ciao, Chris Evans. Oh, non Chris Evans. Scusa, sapevo che avrei rovinato tutto fin dall’inizio, Chris Pratt. Non ho letto il gobbo, perdonami. Dovrei sapere bene come ti chiami. Dovrei. Questo è certo, sei il mio genero preferito.

Nel corso della chiacchierata, Schwarzenegger ha invitato all’uso della mascherina durante la pandemia e ha poi donato 10.000 dollari per la causa. Il 73enne ha inoltre fatto i complimenti a Pratt per il suo “show”, ammettendo che sarebbe un ottimo conduttore se solo volesse. Pratt ha risposto che potrebbe essere effettivamente il suo piano di riserva, visto che potrebbe trascorrere più tempo con i suoi figli.

Arnold ha poi concluso:

Abbiamo così tante cose in comune. Pensaci un attimo, condividiamo l’amore per Katherine, siamo entrambi attori, ci piace allenarci in palestra e entrambi non abbiamo un Oscar.

