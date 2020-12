Secondo quanto rivelato da Deadline sarà il protagonista e il produttore di, commedia indipendente targata Monarch Media.

L’opera sarà una storia di formazione incentrata su un adolescente timido e senza pretese che cerca di intraprendere una strada nel mondo del karate insieme al non convenzionale zio che lo guida nel percorso. Il lungometraggio è basato su una sceneggiatura scritta da Randall Green.

Pratt si occuperà anche della produzione insieme a Jon Schumacher e a Steve Barnett e Alan Powell della Monarch Media.

Tra i prodotti scritti da Randall Green troviamo il film Netflix The Perfect Date con Noah Centineo e Laura Marano. Al momento sta lavorando all’adattamento di Running with Sherman di Christopher McDougall sempre per Netflix. Green ha lavorato anche a Space Jam: A New Legacy e alla serie televisiva Billions.

Di recente abbiamo visto Pratt in progetti come Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, The Kid e in Jurassic World – Il regno distrutto. Prossimamente lo vedremo in Cowboy Ninja Viking, Thor: Love and Thunder, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Jurassic World: Dominion e in The Tomorrow War.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Pratt? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!