Christian Bale rompe il silenzio e definisce il remake di American Psycho una "scelta coraggiosa"

A distanza di oltre venticinque anni dall’uscita del film originale, Christian Bale rompe il silenzio sul nuovo adattamento di American Psycho e lo definisce una “scelta coraggiosa”. L’attore, che nel 2000 interpretò l’iconico Patrick Bateman, si è detto aperto all’idea che un altro interprete possa raccogliere l’eredità del personaggio, pur chiarendo di non essere coinvolto nel progetto e di non conoscerne i dettagli. Il remake, annunciato durante il panel Lionsgate al Cinemacon 2025, sarà diretto da Luca Guadagnino e scritto da Scott Z. Burns.

“Chiunque voglia provarci, si faccia avanti. Io ho adorato farlo con Mary Harron tanti anni fa, ho ricordi fantastici. È una scelta audace tentare di rifarlo. Non so se sia un remake o cos’altro, non so nulla, ma auguro loro il meglio. Mi piacciono le persone coraggiose.” - Christian Bale

Intervistato durante la première del suo nuovo film “The Bride!”, Bale ha commentato con ironia e sportività:

"Whoever wants to give it a shot, give it a pop!" - Christian Bale shares his thoughts on Luca Guadagnino remaking #AmericanPsycho pic.twitter.com/4dmchV6j8G — The Hollywood Reporter (@THR) March 4, 2026

Parole che confermano rispetto per il progetto ma anche consapevolezza del peso culturale della sua interpretazione.

Il remake di American Psycho nasce come una rilettura del romanzo del 1991 scritto da Bret Easton Ellis. Proprio l’autore ha dichiarato che il film sarà “completamente diverso” rispetto alla versione diretta da Mary Harron nel 2000, sottolineando che si tratterà di una nuova interpretazione, senza somiglianze con l’adattamento precedente. Ellis ha inoltre ammesso che il casting si sta rivelando complesso: alcuni attori di alto profilo avrebbero rifiutato il ruolo, forse per non confrontarsi direttamente con l’ombra dell’interpretazione di Bale.

Patrick Bateman, yuppie newyorkese e serial killer ossessionato dall’apparenza, è considerato uno dei personaggi più disturbanti e iconici del cinema contemporaneo. L’interpretazione di Bale è tuttora ritenuta una delle migliori della sua carriera, anche perché, come sottolineato da diverse analisi critiche, riuscì a rendere “tollerabile” e magnetico un protagonista moralmente ripugnante. Questo rende ancora più delicata la scelta del nuovo interprete.

Negli ultimi mesi sono circolate indiscrezioni su possibili candidati al ruolo – tra cui Robert Pattinson, Jacob Elordi e Austin Butler – ma la maggior parte dei rumor è stata smentita e non è stata ancora annunciata alcuna decisione ufficiale. Nel frattempo Bale prosegue la sua carriera con nuovi progetti: oltre a “The Bride!”, in cui interpreta la creatura di Frankenstein, sarà coinvolto anche in “Heat 2” di Michael Mann e in “Madden”, dove vestirà i panni di Al Davis.

Il futuro del remake resta quindi avvolto nell’attesa, ma le dichiarazioni di Bale contribuiscono a definire il clima attorno all’operazione: rispetto per il passato, consapevolezza del rischio e apertura a una nuova visione. In un’epoca di continui reboot e reinterpretazioni, American Psycho torna al centro del dibattito culturale, chiamando pubblico e industria a confrontarsi con il peso di un classico moderno e con la possibilità di riscriverne il significato per una nuova generazione.