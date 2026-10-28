Christopher Lloyd a 88 anni rivela tutto: nella sua autobiografia, le dipendenze mai raccontate

Pubblicazione: 28 ottobre alle 10:59

Christopher Lloyd, l'indimenticabile Doc Brown di Ritorno al Futuro, ha deciso di aprire le porte del suo passato più oscuro. A 88 anni, l'attore americano pubblica la sua autobiografia In My Own Time, un memoir che va ben oltre gli aneddoti di set e le celebrazioni di una carriera straordinaria. Tra le pagine del libro emerge una confessione cruda e senza filtri: una lotta contro le dipendenze che è durata decenni, tra cocaina, alcol e marijuana. La storia inizia negli anni Settanta, fuori da un comedy club di Los Angeles. Lloyd ricorda l'incontro con una donna che gli offre cocaina per la prima volta. "È bastato quello. Sono rimasto agganciato quasi immediatamente. Mi piaceva, ed è lì che è iniziato il mio abuso di cocaina", scrive l'attore nel memoir. Una singola dose, una porta spalancata verso un tunnel che avrebbe segnato gran parte della sua vita adulta.





. Semplicemente, gli piaceva. E prima ancora di rendersene conto, quella sensazione aveva preso il controllo. L'uso di droghe e alcol è diventato parte integrante della sua routine quotidiana, un compagno silenzioso che però non ha mai varcato la soglia del palcoscenico o del set.. Ma il prezzo di quella doppia vita si è fatto sentire in modi devastanti. Il 1983 segna uno degli episodi più drammatici della sua esistenza. Dopo la cancellazione di Taxi, la celebre sitcom in cui interpretava il surreale Reverend Jim Ignatowski, Lloyd attraversa un periodo di particolare fragilità.

Una sera, dopo un litigio con la fidanzata di allora, torna a casa e si trova la porta chiusa. La rabbia, amplificata probabilmente dalle sostanze, esplode in modo violento: inizia a colpire le finestre con i pugni, frantumando il vetro e procurandosi ferite gravissime. "Ho scoperto in seguito che avevo perso così tanto sangue che hanno dovuto darmi del plasma", rivela nel libro. Le lesioni richiedono un intervento chirurgico e mesi di fisioterapia. È un punto di non ritorno, una polaroid brutale di quanto la spirale autodistruttiva fosse ormai fuori controllo. Il percorso verso la guarigione non è stato né lineare né semplice. Lloyd ha dovuto aspettare fino al 1993 per fare il passo decisivo: entrare in riabilitazione. Ad aiutarlo è stato uno psicologo che gli ha fatto aprire gli occhi sull'impatto reale che droghe e alcol stavano avendo sulla sua vita. Anche dopo quel primo tentativo, però, la strada è stata accidentata.

L'attore ammette di aver avuto diverse ricadute prima di raggiungere una sobrietà duratura, quella che ha mantenuto fino ad oggi. Nel memoir, Lloyd affronta anche il rapporto tra alcol e lavoro durante gli anni di Taxi. In una conversazione con il suo storico partner sullo schermo Michael J. Fox, pubblicata su Interview Magazine, quest'ultimo gli chiede direttamente se bevesse mentre interpretava Reverend Jim. "A volte. Non era ancora diventato un grosso problema", risponde Christopher con la stessa franchezza che permea tutto il libro. Il dialogo tra i due attori è toccante anche per un altro motivo: entrambi condividono esperienze legate alla fragilità umana e al recupero. Fox, che combatte da anni contro il Parkinson, ha più volte elogiato pubblicamente il talento e l'umanità di Lloyd, definendolo un attore brillante e un amico prezioso.





In My Own Time non è solo la cronaca di una dipendenza. È un ritratto a tutto tondo di un uomo che ha attraversato l'infanzia, costruito una carriera leggendaria e lavorato su pellicole che hanno definito un'epoca.. La scelta di Christopher Lloyd di raccontare questi capitoli dolorosi della sua vita non è un gesto di autocommiserazione, ma un atto di coraggio e responsabilità. In un'industria che spesso nasconde le sue ombre dietro il glamour,. Un viaggio che ricorda come anche dietro i personaggi più eccentrici e iconici si celino esseri umani con le loro battaglie invisibili.