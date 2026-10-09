Ci sono anch’io, il brano degli 883 nato per un film Disney: la storia dietro la canzone di Max Pezzali

Pubblicazione: 09 ottobre alle 12:10

Si ascoltano gli 883 e si è subito negli anni Novanta con le amicizie indimenticabili, gli amori complicati e le notti trascorse a sognare un futuro diverso. Eppure, nel repertorio di Max Pezzali esiste un brano che porta queste emozioni lontano dalle strade di provincia, fino ai confini dello spazio. Si intitola Ci sono anch’io ed è legato a uno dei film d’animazione Disney più particolari dei primi anni Duemila: Il pianeta del tesoro.

Pubblicata nell’ottobre del 2002 da, la canzone rappresenta un capitolo speciale nella storia discografica degli 883. Non si tratta, infatti, di un singolo nato esclusivamente per proseguire il percorso musicale del gruppo, ma. La voce di Pezzali accompagna una storia di avventura, crescita e ricerca della propria identità, temi che si ritrovano anche in molte delle canzoni più amate dell’artista pavese. In questo modo si sono uniti due universi apparentemente lontani: da una parteche racconta la quotidianità con parole immediate, dall’altra la fantasia Disney, fatta di personaggi straordinari, mondi fantastici e viaggi che diventano occasioni per cambiare.

Ma com'è nato il brano? Ci sono anch’io è la versione italiana di I'm Still Here (Jim's Theme), canzone scritta e interpretata da John Rzeznik, frontman dei Goo Goo Dolls, per la colonna sonora originale de Il pianeta del tesoro. Non siamo quindi davanti a una composizione interamente inedita di Pezzali, ma a un adattamento pensato per il pubblico italiano. La musica nasce dal lavoro di Rzeznik, mentre il testo italiano porta la firma di Max, chiamato a trasferire nella nostra lingua le emozioni del personaggio al centro del film.

Il Pianeta del Tesoro - Fonte: Disney

La scelta non è casuale. Il protagonista della pellicola, Jim Hawkins, è un adolescente inquieto, intelligente e pieno di risorse, ma incapace di trovare un equilibrio con il mondo degli adulti. Ferito dall'assenza del padre e spesso considerato un ragazzo difficile, cerca una strada che gli permetta di dimostrare quanto vale. È proprio qui che la canzone incontra una delle caratteristiche più famose della scrittura di Pezzali: raccontare persone che non si sentono comprese, che vengono giudicate dall'esterno e che desiderano dimostrare di avere qualcosa da dire. Il messaggio non riguarda soltanto il protagonista animato, ma può essere interpretato anche come un invito a non lasciarsi definire dalle aspettative degli altri. Il titolo stesso, Ci sono anch'io, racchiude questa esigenza di essere riconosciuti.

Uscito nel 2002 e diretto da, Il pianeta del tesoro rielabora il celebre romanzo L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Al posto delle tradizionali navi pirata solcano lo spazio giganteschi velieri, mentre il leggendario bottino. Il protagonista è Jim Hawkins, un ragazzo che vive con la madre e fatica a gestire la propria rabbia e la delusione per l'abbandono del padre. L'occasione di cambiare arriva quando entra in possesso di una misteriosa mappa che indica la strada verso il Pianeta del tesoro.

Durante il viaggio a bordo della R.L.S. Legacy, Jim incontra John Silver, un cuoco che nasconde un passato da pirata e un progetto molto diverso da quello della spedizione ufficiale. Tra i due nasce un rapporto complesso: Silver diventa per il ragazzo una figura di riferimento, quasi un padre sostitutivo, ma resta anche un uomo disposto a tradire gli altri pur di raggiungere il proprio obiettivo. La loro relazione è uno degli elementi emotivamente più forti del film. Jim deve imparare a fidarsi di se stesso, mentre Silver si trova a fare i conti con un sentimento che rischia di mettere in discussione la sua ossessione per il tesoro.

C'è anche un dettaglio che rende il progetto particolarmente interessante per gli appassionati di musica: il film fu candidato all'Oscar del 2003 come miglior film d'animazione. Nonostante i risultati commerciali inferiori alle aspettative della Disney, negli anni ha conquistato una nuova attenzione da parte del pubblico, diventando per molti spettatori un titolo da riscoprire. Il legame tra la canzone e il film non si esaurisce nella colonna sonora. Nei contenuti speciali del DVD de Il pianeta del tesoro era presente un gioco che, una volta completato, permetteva di accedere a un videoclip con le diverse interpretazioni internazionali del brano.

Tra queste figurava naturalmentee non è un particolare secondario, perchè dà il senso di un progetto concepito per accompagnare il film anche al di fuori della sala cinematografica. La canzone diventava così un ponte tra le diverse edizioni della pellicola: la stessa storia musicale poteva essere ascoltata attraverso voci differenti, adattate alle lingue dei rispettivi mercati. Per gli appassionati degli 883, il video rappresentava inoltre un'occasionerispetto alle consuete produzioni discografiche.

Il 2002 è un anno significativo anche per la storia degli 883. Ci sono anch'io è infatti uno degli ultimi singoli pubblicati sotto il nome degli 883, prima che il percorso musicale di Max Pezzali proseguisse sempre più chiaramente nella dimensione solista. Il brano entrò nelle classifiche italiane, raggiungendo la settima posizione nella graduatoria settimanale e rimanendo presente per 17 settimane. Un risultato che testimonia la capacità della canzone di trovare ascoltatori anche al di fuori del pubblico che seguiva abitualmente le vicende discografiche della band.

Negli anni successivi, il pezzo è stato recuperato nelle raccolte Love/Life e TuttoMax, mantenendo un posto nel repertorio dell'artista. Un altro capitolo si è aggiunto nel 2024, quando una registrazione dal vivo di Ci sono anch'io, realizzata allo Stadio Olimpico di Roma durante il tour Max Forever (Hits Only), è stata pubblicata sulle piattaforme digitali. L'esibizione ha segnato un ritorno particolarmente significativo: Pezzali ha cantato nuovamente il brano dal vivo dopo dodici anni dall'ultima volta. La registrazione è stata poi inserita nell'antologia Max Forever Vol. 1, riportando l'attenzione su una canzone che rischiava di restare legata soprattutto alla memoria di chi aveva visto il film nei primi anni Duemila.