Ciao Darwin torna nel 2027? Paolo Bonolis ci ripensa e apre alla trattativa con Mediaset

Pubblicazione: 23 settembre alle 15:45

Il famosissimo show antropologico di Canale 5 potrebbe non essere definitivamente sepolto come sembrava dopo i saluti del febbraio 2024. Secondo un clamoroso retroscena lanciato da Grazia Sambruna su Today e ripreso dai principali siti di intrattenimento, Paolo Bonolis avrebbe smesso di chiudere categoricamente la porta a Mediaset, valutando per la prima volta l'ipotesi di un ritorno in tv alla guida del programma. Dopo la nona edizione, infatti, il conduttore aveva ribadito a più riprese la volontà di voltare pagina, aprendo anche a un possibile ritiro definitivo dalle scene per evitare di ripetersi all'infinito.

🚨TORNA #CIAODARWIN?! Dopo l’addio definitivo al termine della 9a edizione (febbraio ‘24) e ripetute dichiarazioni successive a conferma, #PaoloBonolis ora vaglierebbe un clamoroso sì: già due incontri con #Mediaset. E #SoniaBruganelli c’entra perché…🔮➡️https://t.co/JMnuo5DtRD https://t.co/XSREvlcbue — GraceSomehow (@LaSambruna) September 22, 2026

Oggi però lo scenario sembra cambiato: di fronte alle insistenze dell'azienda, Bonolis avrebbe risposto con un possibilista "ci devo pensare", dando il via a contatti concreti per sondare il terreno. L'indiscrezione si arricchisce di un dettaglio curioso legato ae alla sua recente conduzione su Italia 1Prodotto proprio dalla SDL 2005 (società che fa capo a Bonolis e alla stessa Bruganelli), in molti si sono chiesti se questa nuova collocazione televisiva a sorpresa possa rappresentare un tassello strategico o un segnale distensivo nei rapporti con i vertici di Cologno Monzese.

Il dietrofront sul popolare e seguitissimo programma di Canale 5 arriva dopo anni in cui lo stesso showman aveva evidenziato la complessa macchina organizzativa dietro al format. Del resto, lo stesso conduttore in passato aveva ammesso quanto lo show fosse impegnativo: "È un prodotto estremamente complesso che mi costa fatica man mano che vado avanti con gli anni", aveva dichiarato in alcune interviste, sottolineando però al contempo l'affetto viscerale per le idee nate e costruite interamente dalla sua squadra.

Nonostante i rumors accreditati per il momento non esiste alcun progetto ufficialmente in produzione e un'eventuale nuova edizione non vedrebbe comunque la luce prima della fine del 2027. Tuttavia, il semplice fatto che il conduttore non abbia sbarrato la strada rappresenta una notizia bomba per tutti gli appassionati del format.