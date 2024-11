Cillian Murphy racconta cosa ha significato per lui vincere il premio Oscar per Oppenheimer

Pubblicazione: 06 novembre alle 14:00

Cillian Murphy ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione del fisico J. Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, nel film di Christopher Nolan Oppenheimer.

L'attore, che prima della vittoria aveva partecipato a numerose pellicole ma quasi sempre in ruoli minori, racconta cosa ha significato per lui vincere quel premio:

Non ne sono davvero consapevole, perché sembra tutto così nuovo e fresco. Sai, è molto difficile parlarne, perché è stata un'esperienza che mi ha fatto un grande bagno di umiltà e in certo senso passiva, dato che non hai davvero alcun controllo sul voto degli altri sul lavoro che hai fatto. Ma se questo ci permette di raccontare il tipo di storie che mi piacerebbe raccontare, che hanno un punto di vista, che hanno qualcosa da dire, allora lo accetterò volentieri.

Fonte / Associated Press

Rivedremo Murphy tra poche settimane nei cinema con il film Piccole cose come queste, in uscita il 28 novembre. La pellicola, basata sul romanzo omonimo di Clare Keegan, racconta una storia di abusi all'interno della Chiesa Cattolica avvenuti in Irlanda negli anni '80.