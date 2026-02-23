Cime tempestose: un classico distrutto? - Adaptation #01
Cinema e letteratura si incontrano in Adaptation: da Cime Tempestose agli adaptation studies, Marta Perego ci guida tra fedeltà, intertestualità e ossessioni autoriali, oltre il confronto “meglio il libro o il film?”.
di Redazione
Sul canale YouTube di BadTaste debutta Adaptation, una nuova rubrica dedicata al rapporto tra cinema e letteratura, condotta da Marta Perego. Un format che invita a superare la sterile domanda “meglio il libro o il film?” per interrogarsi invece su cosa significhi davvero trasporre una storia da un medium all’altro.Nel primo episodio si parte da Cime tempestose, occasione per riflettere sugli adaptation studies, su Umberto Eco e la sua idea di fedeltà come ossessione autoriale e sul concetto di intertestualità teorizzato da Julia Kristeva. Il titolo della rubrica omaggia Adaptation di Spike Jonze, con Nicolas Cage nei panni di Charlie Kaufman, manifesto perfetto della complessità (e del caos creativo) delle trasposizioni.