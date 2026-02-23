Cime tempestose: un classico distrutto? - Adaptation #01

Pubblicazione: 23 febbraio alle 13:27

Sul canale YouTube di BadTaste debutta Adaptation, una nuova rubrica dedicata al rapporto tra cinema e letteratura, condotta da Marta Perego. Un format che invita a superare la sterile domanda “meglio il libro o il film?” per interrogarsi invece su cosa significhi davvero trasporre una storia da un medium all’altro.

Nel primo episodio si parte da, occasione per riflettere sugli adaptation studies, su Umberto Eco e la sua idea di fedeltà come ossessione autoriale e sul concetto di intertestualità teorizzato da. Il titolo della rubrica omaggiadi, connei panni di, manifesto perfetto della complessità (e del caos creativo) delle trasposizioni.