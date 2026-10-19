Cindy Crawford e Richard Gere, perché si sono lasciati? La verità dietro il divorzio

Pubblicazione: 19 ottobre alle 15:03

Cindy Crawford e Richard Gere: due nomi che, insieme, evocano immediatamente il glamour di Hollywood tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Lei, una delle modelle più celebri al mondo, incarnava il fascino delle passerelle e delle grandi campagne pubblicitarie. Lui, già affermato come attore, era uno dei volti più desiderati del cinema internazionale. Quando si innamorarono, sembravano destinati a diventare una coppia indimenticabile. Eppure, dopo un matrimonio celebrato in gran segreto, la loro storia si concluse nel 1995, lasciando il pubblico con una domanda che a distanza di anni risuona ancora forte: perché si erano lasciati?

La risposta, emersa attraverso le dichiarazioni rilasciate da Crawford negli anni successivi. Non ci sarebbe stato un unico episodio a distruggere il loro rapporto, ma una combinazione di fattori, tra cui la

La loro storia cominciò nel 1988, quando Cindy aveva poco più di vent'anni e Richard era già una star affermata. I due si incontrarono a una festa organizzata dal fotografo Herb Ritts, figura centrale nel mondo della moda e amico di numerose celebrità. L'attrazione fu immediata e, nel giro di poco tempo, la modella e l'attore diventarono una presenza molto osservata dalla stampa internazionale. Nonostante la notorietà, entrambi cercarono inizialmente di proteggere la propria vita privata. In un'epoca precedente alla diffusione dei social network, le fotografie rubate e le apparizioni pubbliche erano tra le poche occasioni in cui i fan potevano intravedere la loro quotidianità.

Una delle immagini più iconiche della coppia arrivò agli Oscar del 1991. Crawford accompagnò Gere alla cerimonia indossando uno spettacolare abito rosso di Versace, destinato a entrare nella storia della moda. La sua presenza catalizzò l'attenzione dei fotografi, trasformando quella serata in uno dei momenti più ricordati della loro relazione. Pochi mesi dopo, il 12 dicembre 1991, i due si sposarono a Las Vegas con una cerimonia organizzata senza clamore. Anche le nozze rispecchiarono il carattere improvvisato della decisione: niente grande ricevimento, niente abito da sposa tradizionale e persino anelli realizzati con la carta stagnola, come avrebbe raccontato successivamente la stessa Crawford. Per l'occasione indossò un completo blu scuro di Armani.

Per comprendere la fine del matrimonio bisogna tornare alle parole pronunciate dalla modella quando, a distanza di anni, decise di parlare apertamente di quella relazione. Una delle spiegazioni più significative è racchiusa in una frase diventata emblematica:Dietro questa osservazione c'è la consapevolezzama anche le diverse fasi della vita in cui si trovavano. Quando si conobbero,, mentre Gere aveva già raggiunto una posizione consolidata nel mondo dello spettacolo e coltivava interessi che andavano oltre il cinema, compresa la spiritualità buddista.

La modella ha spiegato che, durante il matrimonio, tendeva ad avvicinarsi alle passioni del compagno, cercando di condividere il suo universo. Un atteggiamento che oggi interpreta anche come una conseguenza della giovane età: quando ci si innamora, soprattutto all'inizio della vita adulta, può capitare di adattarsi ai desideri dell'altra persona senza avere ancora chiaro che cosa si voglia davvero. Crawford ha raccontato questo processo anche nella docuserie The Super Models, dedicata alle carriere e alle esperienze di quattro protagoniste assolute della moda: oltre a lei, Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington.

Ripensando a quegli anni, la top model ha riconosciuto quanto sia importante sviluppare una propria autonomia all'interno di una relazione. A vent'anni, ha spiegato in sostanza, si può essere più inclini a seguire il partner; crescendo, invece, emerge il desiderio di prendere decisioni in prima persona e di camminare insieme, senza che uno dei due debba necessariamente adattarsi all'altro. A questa differenza si aggiungeva un problema concreto: secondo quanto raccontato successivamente da Crawford, i due non trascorrevano abbastanza tempo insieme. La notorietà, gli impegni professionali e i rispettivi ambienti potevano rendere complicato costruire una quotidianità condivisa.

Non esiste, dunque,. Le dichiarazioni della modella suggeriscono piuttosto che il sentimento iniziale non fosse sufficiente a superare tutte le difficoltà. Negli anni Novanta, la separazione alimentò anche numerose voci. Alcuni tabloid arrivarono a ipotizzare che il matrimonio fosse stato soltanto una trovata pubblicitaria e diffusero indiscrezioni sulla sessualità dell'attore, mai da considerare prove delle ragioni della rottura. A distanza di tempo, è importante distinguere queste speculazioni dai fatti e dalle testimonianze dirette. Crawford e Gere non hanno costruito pubblicamente la loro separazione attorno a recriminazioni reciproche e non hanno trasformato il divorzio in una lunga disputa mediatica.

Il loro rapporto, però, sembrò raffreddarsi sensibilmente. In un'altra occasione, la modella ha descritto quanto fosse cambiata la percezione dell'ex marito, arrivando a considerarlo quasi un estraneo. Anche nella sua autobiografia Becoming, pubblicata nel 2015, scelse di non approfondire il matrimonio: non riteneva che raccontarne ogni dettaglio avrebbe necessariamente offerto qualcosa di utile ai lettori. Dopo la separazione, entrambi hanno ricostruito la propria vita sentimentale. Crawford ha sposato l'imprenditore Rande Gerber nel 1998, dal quale ha avuto due figli, Presley (purtroppo deceduto il 20 settembre 2026 all'età di 27 anni) e Kaia. Gere, dopo il matrimonio con Carey Lowell, ha avuto il figlio Homer e successivamente ha sposato Alejandra Silva, con cui ha avuto altri due figli.