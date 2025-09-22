Cinema, animazione e videogiochi si contaminano: il Premio Linguaggi Emergenti guarda al futuro
Il Premio Linguaggi Emergenti nasce per delimitare i confini tra cinema e videogioco.
Dove finisce il cinema e comincia il videogioco? Nel 2025 la domanda è sempre più difficile da affrontare con categorie tradizionali. Motion capture, animazione, sound design tridimensionale, regia virtuale e ambienti digitali hanno portato i processi produttivi dei media a sovrapporsi. Ma la vera trasformazione non riguarda soltanto la tecnologia.
Il progetto di Nuovi Orizzonti Interattivi indica esplicitamente come elementi di valutazione l’innovazione narrativa, il game design, la user experience e l’integrazione fra discipline artistiche differenti. È un terreno particolarmente importante anche per l’industria italiana.
In un mercato nel quale competere esclusivamente sulla dimensione produttiva è difficile, la capacità di costruire un’identità artistica riconoscibile può diventare una leva decisiva. E probabilmente è proprio qui che si nascondono alcuni dei nuovi orizzonti evocati dal nome del premio.