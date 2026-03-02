Citadel, Priyanka Chopra svela i dettagli sulla seconda stagione: il viaggio travagliato della serie Amazon

Pubblicazione: 02 marzo alle 10:00

Dopo mesi di speculazioni e voci sempre più insistenti sul destino della serie spy thriller di Amazon, Priyanka Chopra Jonas rompe il silenzio e fa chiarezza sul futuro di Citadel. La seconda stagione è stata completata, le riprese si sono concluse a novembre 2024, e l'attrice protagonista smentisce categoricamente le indiscrezioni più scottanti che circolavano negli ambienti dell'industria televisiva.



In un'intervista recente con The Playlist, Chopra Jonas ha affrontato di petto i rumors secondo cui la produzione avrebbe effettuato sostanziali riprese aggiuntive per incorporare personaggi e trame degli spin-off cancellati Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny. La sua risposta è stata netta e inequivocabile: non ci sono stati cambiamenti radicali rispetto alla direzione narrativa originale. La seconda stagione riprende esattamente dove si era interrotta la prima, mantenendo la propria identità senza stravolgimenti dell'ultimo minuto.



Quello che l'attrice ha invece confermato sono aggiunte creative significative che arricchiranno l'esperienza narrativa. Il dettaglio più rilevante riguarda il coinvolgimento diretto di Joe Russo, che ha personalmente diretto la maggior parte degli episodi della seconda stagione. Per Chopra Jonas, avere sul set l'expertise di uno dei fratelli Russo, già produttori esecutivi del progetto e celebri per il loro lavoro nel Marvel Cinematic Universe, ha rappresentato un valore aggiunto fondamentale.

Citadel - Prime Video





La strada verso questa seconda stagione è stata tutt'altro che liscia. Citadel, creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil, ha debuttato nel 2023 con una ricezione critica tiepida. Il 51 percento di gradimento su Rotten Tomatoes racconta di una serie che, pur godendo di numeri di visualizzazione solidi, non ha convinto i critici. Le accuse più frequenti riguardavano una certa genericità nell'approccio al genere spionistico, un paradosso considerando le ambizioni e soprattutto il budget colossale investito.



Parliamo infatti di circa 300 milioni di dollari per sei episodi della prima stagione. Una cifra che colloca Citadel tra le produzioni televisive più costose della storia, un investimento che Amazon Prime Video ha fatto contando su un successo globale capace di generare un vero e proprio franchise. La piattaforma aveva puntato forte sulla formula: una serie madre americana accompagnata da spin-off internazionali che esplorassero lo stesso universo narrativo da prospettive culturali diverse.



Gli spin-off italiano e indiano, Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny, hanno effettivamente ottenuto riscontri critici migliori rispetto alla serie principale. Tuttavia, non sono riusciti a catalizzare un pubblico abbastanza ampio da giustificare il rinnovo per una seconda stagione. Entrambi sono stati cancellati, sollevando inevitabili interrogativi sul destino complessivo del progetto Citadel.



La seconda stagione è attesa per l'estate 2026, dopo un percorso produttivo che si è rivelato accidentato. Il divario temporale tra il completamento delle riprese e la messa in onda testimonia le difficoltà nel trovare la giusta quadratura per un prodotto che deve giustificare aspettative elevatissime. La trama ripartirà circa un mese dopo gli eventi del finale della prima stagione: Mason, interpretato da Richard Madden, e Nadia di Chopra Jonas si trovano braccati dagli agenti di Manticore, l'organizzazione terroristica antagonista dell'agenzia di spionaggio Citadel. I due dovranno collaborare per neutralizzare Paulo Braga, un miliardario brasiliano che rappresenta la nuova minaccia.



Il cast include anche Stanley Tucci, ma il vero interrogativo riguarda il futuro oltre la seconda stagione. Non ci sono conferme su una terza stagione, e gli osservatori del settore ipotizzano scenari diversi. Citadel potrebbe essere tranquillamente cancellata dopo la seconda stagione, oppure Amazon potrebbe optare per un ordine ridotto di episodi per chiudere degnamente la storia senza ulteriori espansioni.



Il contesto industriale in cui si inserisce questa seconda stagione è radicalmente cambiato rispetto al 2023. Citadel è figlia dell'era della "peak TV" e del boom dello streaming, quando le piattaforme investivano somme stratosferiche pur di accaparrarsi contenuti prestigiosi e catalizzare abbonati. Oggi i budget televisivi si stanno contraendo, le piattaforme richiedono maggiore disciplina finanziaria e risultati più immediati. Se Citadel dovesse proseguire oltre la seconda stagione, lo farebbe quasi certamente con risorse economiche più contenute.



La dichiarazione di Priyanka Chopra Jonas rappresenta quindi un momento importante per i fan della serie. Conferma che la visione creativa originale è stata rispettata, che il coinvolgimento dei Russo si è intensificato e che la produzione ha mantenuto la rotta nonostante le turbolenze esterne. Rimane da vedere se il pubblico risponderà positivamente a questa seconda stagione e se i numeri saranno sufficienti a convincere Amazon che il viaggio di Mason e Nadia merita di continuare.



