Clamoroso a La Ruota della Fortuna: non era mai successo prima, Gerry Scotti senza parole

Pubblicazione: 04 novembre alle 13:22

Non mancano mai i colpi di scena nel preserale di Canale 5, ma quanto accaduto nella puntata de La Ruota della Fortuna del 3 novembre ha lasciato il pubblico e il conduttore letteralmente a bocca aperta. Una sfida ricca di capovolgimenti di fronte si è trasformata in un momento tv indimenticabile, segnato da un primato del tutto inaspettato (e decisamente poco ambito). A contendersi il titolo della serata sono stati la campionessa in carica Isabella, proveniente dalla provincia di Piacenza e giunta alla sua terza partecipazione, Francesca da Mazara del Vallo, produttrice d'olio nell'azienda di famiglia, e Giuseppe, ventiseienne programmatore romano.

La gara si è aperta sotto i migliori auspici per Isabella, abile nell'indovinare la prima manche legata al tabellone della "Locanda Samira" dedicato alle chips di zucchine. Tuttavia,. Nel round dedicato al Regno degli Animali, un errore fatale alla soluzione ha regalato la vittoria a Giuseppe. Stessa sorte al Jukebox: dopo aver chiamato quasi tutte le lettere, il concorrente romano si è bloccato a un passo dal traguardo, servendo il punto su un piatto d'argento a Francesca.

Tra un tabellone e l'altro, non sono mancate le classiche punzecchiature tra Gerry Scotti e Samira Lui. Sulle note di Novembre di Giusy Ferreri, la co-conduttrice si è lasciata andare a un commento piccante sui sentimenti che ha spinto Scotti a ironizzare: "Si è capito che abbiamo il dente avvelenato!". Il vero momento clou della trasmissione si è verificato durante l'iconica manche del Triplete. Frenati dalla foga e visibilmente tesi, i tre concorrenti hanno inanellato una serie di errori a catena, sbagliando due risposte su tre.

Di fronte a tanta imprecisione, Gerry Scotti non ha nascosto lo sconcerto: "Si sono contagiati! Avete stabilito un record: è la prima volta che il Triplete finisce con soli 1000 euro assegnati". Un primato negativo mai registrato prima nella storia recente del format, con la sola Francesca capace di accaparrarsi l'unico bottino salvato. La scia di sviste è proseguita persino nell'ultima manche, spingendo il conduttore a bacchettarli con un pizzico di ironia: "Ragazzi non ci siamo, volete tornare domani?".

Nonostante un avvio incerto e un iniziale scoraggiamento, Francesca è riuscita nell'impresa. Grazie a una manche Express impeccabile e alla stoccata finale nell'ultimo tabellone, la concorrente siciliana ha ribaltatoconquistando l'accesso a La Ruota delle Meraviglie con un montepremi accumulato di 26.000 euro.

Nella fase finale, la tensione ha giocato ancora qualche scherzo alla neocampionessa, portandola a fare scena muta sulle prime due buste. Alla terza opportunità è arrivata la svolta: Francesca ha indovinato la soluzione aggiudicandosi 1.000 euro e, soprattutto, svelando nella seconda busta rossa il premio speciale "spesa per un anno", chiudendo in bellezza una puntata dai contorni decisamente insoliti.