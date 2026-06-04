Clamoroso dietrofront di Amazon: cancellata l'attesissima serie di Martin Gero, dopo l'annuncio di 7 mesi fa

Pubblicazione: 04 giugno alle 19:31

La nuova serie televisiva di Stargate non vedrà mai la luce su Amazon. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per i milioni di fan del franchise sparsi in tutto il mondo, considerando che il progetto era stato annunciato ufficialmente con tanto di ordine di serie appena sette mesi fa, nel novembre 2025. Dietro questa decisione drastica si nasconde una ragione controversa: i dirigenti di Amazon hanno espresso preoccupazioni sul fatto che la visione di Martin Gero per la serie non avrebbe avuto un appeal sufficientemente ampio oltre la base di fan già consolidata del franchise. In altre parole, il timore era quello di parlare solo agli appassionati storici, senza riuscire a conquistare nuovo pubblico.



Martin Gero non è un nome qualunque nell'universo Stargate. Lo showrunner e produttore esecutivo aveva mosso i primi passi della sua carriera proprio come sceneggiatore di Stargate SG-1 e Stargate Atlantis, due pilastri della saga televisiva. Il suo ritorno rappresentava per molti fan una garanzia di fedeltà allo spirito originale, una sorta di passaggio di testimone generazionale che prometteva di rispettare la mitologia consolidata in decenni di narrazioni.



Il franchise Stargate ha origini cinematografiche, partendo dal film del 1994 diretto da Roland Emmerich e scritto insieme a Dean Devlin, con James Spader e Kurt Russell nei ruoli principali. Quel lungometraggio ha poi generato un universo espanso di successo straordinario: Stargate SG-1 ha dominato il piccolo schermo per ben dieci stagioni, dando vita a personaggi iconici interpretati da Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping e Christopher Judge.

La saga televisiva è proseguita con Stargate Atlantis, che ha tenuto compagnia agli spettatori per altre cinque stagioni tra il 2004 e il 2008. Nel corso degli anni si sono aggiunti anche due film direct-to-video e altre tre serie televisive, con l'ultima incarnazione rappresentata da Stargate Origins nel 2018. Un patrimonio narrativo imponente, che ha costruito una fanbase devota e appassionata.



Amazon aveva acquisito i diritti del franchise attraverso l'acquisto di MGM Studios, e già dal 2022 circolavano voci su nuovi progetti in sviluppo ambientati nell'universo Stargate. La serie di Gero sembrava la risposta definitiva a queste aspettative, con un team creativo di altissimo livello: oltre a Gero come showrunner, i produttori esecutivi includevano Joby Harold e Tory Tunnell per Safehouse Pictures, gli stessi Emmerich e Devlin dal film originale, mentre Brad Wright e Joe Mallozzi, figure storiche del franchise televisivo, erano coinvolti come produttori consulenti.



Nessun dettaglio sulla trama era mai stato rivelato pubblicamente, il che aveva alimentato speculazioni e teorie tra i fan su quale direzione narrativa avrebbe preso il nuovo capitolo. Sarebbe stata una storia completamente nuova o un seguito diretto delle serie precedenti? Avremmo rivisto personaggi storici o un cast completamente inedito? Domande destinate a rimanere senza risposta. La cancellazione non significa però la fine delle ambizioni di Amazon nel mondo Stargate. Fonti vicine alla produzione confermano che lo studio sta ancora esplorando nuove modalità per espandere il franchise, cercando evidentemente un approccio diverso, forse più mainstream, rispetto alla visione di Gero.

Lo stesso Martin Gero non rimane a mani vuote: il creativo mantiene il suo contratto con Amazon MGM Studios e continuerà a sviluppare nuovi progetti per la piattaforma. Una consolazione magra per chi sperava di vederlo riportare in vita il franchise che lo aveva lanciato professionalmente. Quanto è importante l'appeal universale rispetto alla qualità e alla coerenza narrativa? I franchise storici devono necessariamente reinventarsi per attrarre nuovo pubblico, rischiando di alienare i fan di lunga data? E soprattutto: è possibile trovare un equilibrio tra fedeltà alle origini e accessibilità per i neofiti?