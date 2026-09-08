Clara a Venezia 2026, il look da cigno nero conquista: il significato dell’abito

Pubblicazione: 08 settembre alle 16:18

Clara Soccini torna a far parlare di sé sul fronte fashion e lo fa dal Lido di Venezia con uno dei look più audaci della kermesse. Per la sua apparizione sull'ambito red carpet, la cantante e attrice ha scelto una mise che unisce sensualità, memoria della moda italiana e un'attitudine decisamente contemporanea. Insomma, la voce di Diamanti grezzi ha incantato tutti con un'immagine da femme fatale, a metà strada tra il glamour hollywoodiano e l'estetica dark del cigno nero.

L'occasione è stata la terza edizione diappuntamento veneziano dedicato alle personalità che si distinguono nei rispettivi percorsi professionali. Clara è stata tra le protagoniste della serata, ricevendo un riconoscimento per il suo percorso nel mondo della musica e della recitazione.

La scelta più interessante è forse proprio quella di recuperare dal passato un pezzo della storia della moda italiana. L'abito indossato da Clara proviene infatti dall'archivio Trussardi ed è legato alla collezione del 1996 della maison. A sceglierlo per lei è stato lo stylist Francesco Vavallo. Ed è qui che il look diventa particolarmente interessante. Perché non si tratta semplicemente di un vestito sexy, ma di una rilettura contemporanea di un'estetica che appartiene agli anni Novanta: silhouette aderenti, pelle nera, sensualità senza compromessi e una certa vena rock che oggi torna prepotentemente sulle passerelle e sui red carpet.

Clara interpreta perfettamente questo linguaggio. L'abito segue il corpo con una linea sinuosa fino ai piedi, costruendo una silhouette quasi scultorea. La pelle nera, scelta in una versione sofisticata e tutt'altro che aggressiva, rende la figura ancora più grafica. Poi arriva il dettaglio che cattura immediatamente lo sguardo: la scollatura. Il profondo scollo a V scende sul busto con un'apertura estremamente audace, arrivando quasi a sfiorare la vita. Una scelta ad alto rischio, soprattutto su un red carpet dove basta pochissimo per trasformare la sensualità in eccesso.

La costruzione halter l, creando un contrasto molto efficace con la lunghezza dell'abito. Sopra, la pelle rimane protagonista; sotto, la silhouette aderente accompagna ogni movimento. È un look che non cerca di nascondere la sensualità, ma la utilizza come elemento progettuale. A renderlo ancora più teatrale. Il loro effetto volutamente irregolare rompe la compattezza della pelle e introduce una componente quasi animalesca, misteriosa, perfettamente coerente con l'idea del "".

Con un abito così dominante, il rischio sarebbe stato quello di aggiungere troppi elementi, ma Clara sceglie invece gioielli che illuminano il look senza sottrarre centralità alla mise. La cantante ha completato l'outfit con alta gioielleria Damiani, puntando sull'oro bianco e sui diamanti. Gli orecchini pendenti seguono la linea verticale del collo e contribuiscono ad allungare ulteriormente la figura. La scelta è particolarmente azzeccata perché crea un punto luce freddo contro il nero della pelle. Anche gli altri gioielli rimangono coerenti con questa idea, aggiungendo riflessi preziosi senza trasformare il look in un esercizio di ostentazione.

Se l'abito è costruito sull'impatto, il beauty look sceglie invece la disciplina. I capelli sono raccolti in uno chignon molto tirato, con riga centrale netta. Una soluzione apparentemente semplice, ma fondamentale per il risultato finale: il viso rimane completamente scoperto e la linea degli orecchini può seguire il collo senza interferenze. Anche il make up segue la grammatica del look. Gli occhi sono intensificati da uno smokey nei toni scuri, mentre le labbra rimangono più naturali e neutre.

La vera forza di questo look, però, non sta soltanto nell'abito: sta nel modo in cuiLa cantante ha costruito negli ultimi anni un'immagine sempre più riconoscibile, che passa dalla musica alla recitazione, utilizzando la moda come estensione della propria identità artistica.