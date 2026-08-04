Claudia Conte riparte dalla Rai: il nuovo debutto divide il pubblico e accende il dibattito

Pubblicazione: 04 agosto alle 09:37

Il ritorno di Claudia Conte in Rai è destinato a far discutere. A pochi mesi dalle polemiche nate dopo la conferma della sua relazione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la giornalista e conduttrice è pronta a riprendere il microfono con una nuova trasmissione su Rai Radio1. Una scelta che riaccende il dibattito pubblico e politico, alimentando interrogativi sulle decisioni editoriali del servizio pubblico. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Claudia Conte condurrà "Impronte", un programma dedicato al mondo degli animali domestici e al rapporto tra uomini e animali.

Un cambio di registro netto rispetto ai temi affrontati nelle sue precedenti esperienze radiofoniche, orientate principalmente all'attualità e alla legalità. Il nuovo format punta a un racconto più leggero e divulgativo, ma il suo ritorno non è passato inosservato. La vicenda affonda le radici nella scorsa primavera, quandouna rivelazione che scatenò un acceso confronto mediatico. Da allora il suo nome è rimasto al centro del dibattito, tra chi ha difeso la distinzione tra vita privata e attività professionale e chi, invece, ha ritenuto opportuno sollevare dubbi sull'opportunità della sua presenza nel servizio pubblico.

L'annuncio del nuovo incarico ha inevitabilmente provocato nuove reazioni. Alcuni esponenti politici dell'opposizione hanno criticato la decisione della Rai, sostenendo che la promozione rappresenti un segnale discutibile in un momento in cui l'azienda è spesso al centro del confronto sulla propria indipendenza editoriale. Dall'altra parte, non manca chi ricorda come non esistano impedimenti professionali legati alla vicenda personale della conduttrice e che la valutazione debba riguardare esclusivamente le sue competenze giornalistiche.

Al di là delle polemiche, il ritorno di Claudia Conte conferma una strategia che punta ad ampliare l'offerta di Radio1 con programmi capaci di intercettare pubblici differenti. Il tema degli animali, infatti, è sempre più centrale nei palinsesti radiofonici e televisivi, grazie alla sua capacità di coinvolgere trasversalmente ascoltatori di ogni età e di raccontare storie ricche di emozioni, sensibilità e attenzione sociale. Resta da capire se il pubblico riuscirà a separare il nuovo progetto dalla vicenda che ha accompagnato il nome della giornalista negli ultimi mesi.

In molti seguiranno il debutto della trasmissione non soltanto per scoprirne i contenuti, ma anche per misurare la risposta degli ascoltatori e verificare se le polemiche avranno un impatto sull'accoglienza del programma. Una cosa, però, appare già evidente:più discussi di questi giorni. Tra curiosità, critiche e aspettative, il debutto di "Impronte" si prepara a diventare un banco di prova importante sia per la conduttrice sia per la stessa Rai, chiamata ancora una volta a confrontarsi con un tema che va ben oltre i semplici ascolti.