Claudia Pandolfi replica a Cristina Marino: "Il camerino di Luca Argentero inadeguato? Dubito"

Pubblicazione: 15 ottobre alle 15:57

Botta e risposta a distanza tra Cristina Marino e Claudia Pandolfi sui Tricamper, i mezzi utilizzati come camerini mobili durante le riprese di film e serie televisive. A far discutere sono state le dichiarazioni dell'attrice e moglie di Luca Argentero, che ha raccontato alcuni retroscena sulla vita sul set e sulla decisione del marito di acquistare un camper personale. A intervenire sui social è stata poi Pandolfi, che ha espresso qualche dubbio sulle condizioni dei camerini utilizzati dall'attore, difendendo al tempo stesso il lavoro di chi si occupa di questi mezzi.

Tutto è cominciatoNel corso della conversazione, Cristina Marino ha parlato delle condizioni dei Tricamper messi a disposizione delle produzioni cinematografiche e televisive, raccontando come non sempre siano mezzi particolarmente confortevoli. Secondo quanto riferito dall'attrice, infatti, alcuni camerini mobili possono essere piuttosto datati, con arredi usurati e comfort non sempre all'altezza delle aspettative.

Da qui sarebbe nata l'idea di Luca Argentero di acquistare un mezzo personale, curato nei dettagli e pensato per offrire agli attori uno spazio più accogliente durante le giornate di lavoro. Il progetto, nelle intenzioni raccontate da Marino, potrebbe trasformarsi anche in un'attività imprenditoriale. L'idea sarebbe quella di mettere il camper a disposizione delle produzioni, proponendo un'alternativa ai mezzi più vecchi e meno curati.

"Lui dice: faccio camerini per tutti", ha raccontato Marino, spiegando la logica alla base dell'iniziativa. L'attrice ha quindi sottolineato la differenza tra un mezzo utilizzato da anni, con divani segnati dal tempo, e uno rinnovato e personalizzato, pensato per garantire maggiore comodità.La replica di Claudia Pandolfi su Instagram Le parole di Cristina Marino hanno attirato l'attenzione anche di Claudia Pandolfi, che ha deciso di intervenire nei commenti sui social.

L'attrice ha affrontato la questione da un punto di vista diverso, richiamando l'attenzione sul lavoro degli autisti e degli addetti che si occupano quotidianamente dei camerini mobili. "ha scritto Pandolfi, riconoscendo che alcuni mezzi possono effettivamente avere molti anni di servizio. Subito dopo, però, ha aggiunto una precisazione riferita proprio a Luca Argentero: è convinta che all'attore non sia mai stato assegnato un camerino inadeguato, perché gli autisti si prendono cura dei mezzi con grande attenzione.

La collega ha concluso il suo intervento con una frase destinata a richiamare l'attenzione: "Poi, per carità, libero di fare ciò che vuole". Un commento che lascia spazio all'ironia, ma che non costituisce necessariamente un attacco personale a Marino o al marito. Il confronto tra le due attrici mette in luce due prospettive differenti sul mondo dei set. Da una parte, Cristina Marino evidenzia i limiti di alcuni camerini e racconta una possibile opportunità imprenditoriale legata all'acquisto del mezzo da parte di Argentero.

Dall'altra, Claudia Pandolfi riconosce che esistono Tricamper datati, ma difende l'attenzione di chi li gestisce e mette in dubbio che il marito di Marino abbia ricevuto un servizio inadeguato. La frase conclusiva di Pandolfi può essere interpretata come una stoccata ironica, ma il tono complessivo del commento invita alla cautela prima di parlare di uno scontro vero e proprio. Per ora, il botta e risposta resta legato a una questione concreta: il comfort dei camerini sui set e la possibilità di migliorarne la qualità.