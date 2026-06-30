Claudio Santamaria come non l'hai mai visto: il film da recuperare su RaiPlay

Pubblicazione: 30 giugno alle 12:32

Tra i titoli disponibili gratuitamente su RaiPlay ce n'è uno che negli anni è diventato un vero punto di riferimento per il cinema italiano contemporaneo. Un'opera capace di mescolare azione, dramma e fantascienza con una naturalezza rara, regalando al pubblico una storia originale e una delle interpretazioni più sorprendenti della carriera di Claudio Santamaria. L'attore romano si allontana completamente dai ruoli che lo hanno reso celebre per vestire i panni di un uomo solitario, ruvido e disilluso, destinato a cambiare dopo un evento destinato a stravolgerne la vita.

Una performance intensa che, ancora oggi, viene considerata tra le migliori della sua filmografia. Il film in questione è direttoLontano dai classici cine-comic hollywoodiani, il lungometraggio costruisce un racconto profondamente radicato nella realtà delle periferie romane, dove il fantastico diventa il punto di partenza per raccontare temi come l'emarginazione, la redenzione e il coraggio: si tratta di Lo chiamavano Jeeg Robot, un'opera che ha conquistato il pubblico e anche gli addetti ai lavori e ha rivoluzionato il cinema italiano.

La storia segue Enzo Ceccotti, un piccolo criminale che, dopo essere entrato accidentalmente in contatto con una sostanza radioattiva, acquisisce una forza fuori dal comune. In un primo momento utilizza i suoi nuovi poteri esclusivamente per interesse personale, ma tutto cambia quando incontra Alessia, una giovane donna fragile convinta che lui sia l'eroe del celebre anime Jeeg Robot d'acciaio. Sarà proprio questo legame a trasformarlo lentamente in qualcosa di molto diverso. un titolo che ha sorpreso il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori e che ha cambiato anche il cinema italiano.

Jeeg Robot disponibile su Raiplay-foto Raiplay

Claudio Santamaria offre un'interpretazione misurata ma potentissima, costruendo un protagonista lontano dagli stereotipi del supereroe tradizionale. Enzo è un uomo pieno di difetti, incapace di relazionarsi con gli altri e privo di qualsiasi ambizione eroica. La sua evoluzione, però, rende il racconto credibile ed emozionante fino all'ultima scena. Accanto a lui spicca Ilenia Pastorelli, al debutto sul grande schermo, che dà vita a un'Alessia fragile e sognatrice, mentre Luca Marinelli firma una delle interpretazioni più memorabili della sua carriera nei panni dello Zingaro, un antagonista imprevedibile, folle e irresistibilmente carismatico.

Alla sua uscita nel 2015, Lo chiamavano Jeeg Robot conquistò anche la critica, imponendosi come una delle produzioni italiane più innovative degli ultimi anni. Il film ottenne numerosi David di Donatello e contribuì a rilanciare il cinema di genere nel nostro Paese, dimostrando che era possibile realizzare opere spettacolari senza rinunciare a una forte identità autoriale. Uno degli aspetti più interessanti è il modo in cui l'omaggio alla cultura pop giapponese viene utilizzato per raccontare una storia profondamente italiana.

I riferimenti all'anime non sono semplici citazioni nostalgiche, ma diventano parte integrante di un racconto che parla di speranza, crescita personale e riscatto. Per chi non lo ha ancora vistoche ha segnato un prima e un dopo nel cinema italiano recente. E per chi lo conosce già, è il momento perfetto per riscoprire una storia che continua a distinguersi per originalità, emozione e qualità cinematografica.