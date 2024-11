Cliffhanger: il reboot avrà Lily James come protagonista, mentre non ci sarà Sylvester Stallone

Pubblicazione: 01 novembre alle 10:54

Come già sapevamo, verrà realizzato un sequel di Cliffhanger, il film cult con Sylvester Stallone del 1993. Ma il progetto sarà molto diverso da quello previsto. Stallone infatti non sarà coinvolto e al suo posto, nel ruolo principale, troveremo Lily James. Il film, inoltre, non sarà più diretto da Ric Roman Waugh, ma da Jaume Collet-Serra. Lars Sylvest di Thank You Pictures, Joe Neurauter di Supernix e Thorsten Schumacher di Rocket Science produrranno il film insieme a Neal Moritz e Toby Jaffe.

Nella nuova sceneggiatura, scritta da Ana Lily Amirpour, troviamo Ray Cooper (Pierce Brosnan), un esperto alpinista che gestisce un lussuoso chalet nelle Dolomiti insieme alla figlia. Durante un weekend con il figlio di un miliardario, vengono presi di mira da una banda di rapitori. La figlia di Ray, Naomi (James), ancora tormentata da un incidente in montagna avvenuto in passato, assiste all’attacco e riesce a scappare. Per salvare la sua famiglia, dovrà affrontare le sue paure e lottare per la sopravvivenza.

Il resto del cast comprende Nell Tiger Free (The First Omen), Franz Rogowski (Passages), Shubham Saraf (Shantaram), Assaad Bouab (Franklin), Suzy Bemba (Povere creature) e Bruno Gouery (Emily in Paris).

Le riprese sono attualmente in corso in Austria.