Clint Eastwood torna al cinema: il trailer, la trama e la data d'uscita italiana di "Giurato numero due"

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 01 ottobre alle 17:34

È iniziata ufficialmente la promozione del nuovo film di Clint Eastwood, che sarà l’ultimo per il leggendario regista, intitolato Giurato numero due (Juror No. 2).

La pellicola sarà dal 1 novembre nei cinemastunitensi, mentre il 14 novembre nei cinema italiani grazie alla Warner Bros. Italia.

Il trailer in italiano è disponibile qui in alto, a seguire è visibile in lingua originale.

La trama

Il film segue Justin Kemp (Nicholas Hoult), un giurato in un processo per omicidio di alto profilo, che si trova ad affrontare un grave dilemma morale — uno che potrebbe usare per influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare o liberare l'accusato.