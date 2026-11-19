Pubblicazione: 19 novembre alle 21:00

Quando Elizabeth Banks ha diretto Cocainorso, ha trasformato una tragedia realmente accaduta in un thriller comedy-horror che ha conquistato il botteghino, incassando oltre 57 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film, arrivato nelle sale italiane il 20 aprile 2023, racconta di un orso nero che, dopo aver ingerito cocaina, diventa una macchina assassina. La realtà è molto diversa e decisamente meno divertente, nel 1985 un esemplare di quasi 100 chilogrammi venne trovato morto in una foresta della Georgia, vittima di un'overdose.

. I giornali americani ribattezzarono l'animale orso delle nevi e Pablo Escobear, giocando sul nome del narcotrafficante Pablo Escobar., ex paracadutista dell'esercito americano e poliziotto specializzato in narcotici. Dopo aver lasciato la divisa, si dedicò al traffico internazionale di stupefacenti e nel 1981 venne incriminato insieme ad altre 24 persone per un'operazione di contrabbando di marijuana dal Sud America al Kentucky. Dopo mesi di latitanza e cinque mesi di carcere, perse anche l'abilitazione da avvocato.

Nel settembre del 1985 Thornton organizzò quella che sarebbe stata la sua ultima missione. A bordo di un aereo trasportava un carico di cocaina dal valore stimato di 15 milioni di dollari, con l'obiettivo di recuperarlo dopo essersi lanciato con il paracadute nei pressi di Knoxville, in Tennessee. Il paracadute non si aprì e l'uomo morì schiantandosi al suolo. Parte della droga finì dispersa nelle foreste del sud degli Stati Uniti, dove due mesi dopo sarebbe stato trovato l'orso destinato a ispirare il film di Elizabeth Banks.

Nel novembre dello stesso anno, un cacciatore individuò il corpo dell'animale in Georgia, vicino ai resti di un borsone collegato dagli investigatori a Thornton. L'autopsia stabilì che l'orso era morto per una grave intossicazione da cocaina, dopo aver ingerito circa 3-4 grammi della sostanza. Una quantità potenzialmente letale anche per un essere umano adulto. Quando venne ritrovato, l'animale era morto da circa un mese, non risultarono attacchi o comportamenti aggressivi nei confronti delle persone. La maggior parte del carico era scomparsa e si ipotizzò che qualcuno l'avesse recuperata dopo l'incidente.

Ma il Cocainorso si era davvero sballato prima di morire? Non esistono risposte scientifiche definitive su ciò che l'animale abbia provato.. Uno studio pubblicato su PLOS One ha rilevato un maggiore rischio di avvelenamento da oppioidi per i cani nelle aree in cui questi farmaci vengono prescritti più frequentemente.

Oggi l'orso impagliato è esposto al Kentucky for Kentucky Fun Mall di Lexington, dove è diventato una curiosità per visitatori e appassionati del film. La sua storia continua a suscitare sorrisi per l'assurdità della vicenda, ma dietro il soprannome diventato famoso e la versione hollywoodiana si nasconde una tragedia reale. Il Cocainorso non era un animale assassino né aveva scelto di entrare in contatto con la droga, era un orso nero che aveva trovato un borsone abbandonato nella foresta. La sua morte è stata una conseguenza del traffico di stupefacenti e della negligenza umana, non una folle avventura come quella raccontata sul grande schermo.