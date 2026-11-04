Colin Farrell si racconta con il figlio James in un documentario HBO: la scelta nasconde una storia speciale

Pubblicazione: 04 novembre alle 09:45

Colin Farrell ha deciso di abbattere le mura della privacy che per anni hanno protetto la sua vita familiare. L'attore irlandese, noto per ruoli intensi come quello del Pinguino nella serie HBO, appare nel trailer del documentario The Slightest Touch insieme a suo figlio James, 23 anni, in quello che rappresenta un momento straordinariamente raro per una star così riservata.

"Non ho mai fatto avvicinare una troupe cinematografica alla mia casa", confessa Colin nel trailer rilasciato. Le immagini lo mostrano mentre ride e abbraccia James, nato dalla relazione con l'ex compagna Kim Bordenave. Il ragazzo convive con la sindrome di Angelman, una condizione neurogenetica rara che causa ritardi nello sviluppo e difficoltà nel linguaggio.

Ma perché Farrell ha accettato di aprire le porte della sua intimità proprio ora. La risposta ha un nome: Emma Fogarty. La donna irlandese di 42 anni è la persona più longeva in Irlanda affetta da epidermolisi bollosa, una malattia genetica recessiva che rende la pelle fragile come ali di farfalla e provoca vesciche dolorose. L'attore ha scelto di realizzare questo documentario proprio per lei.

"Il motivo per cui sono qui è lo stesso per cui ci sei tu. È per Emma. Questo potrebbe farle molto male, ma significa molto per lei. Non merita il dolore che seguirà, ma merita l'esperienza, e non puoi avere l'una senza l'altra". -Colin Farell a The Slightest Touch

Il documentario segue la preparazione di Colin alla maratona di Dublino del 2024, dove ha spinto la carrozzella di Emma per tutti i 42 chilometri. Un'impresa che ha raccolto oltre 800mila dollari per DEBRA, l'organizzazione che supporta le persone affette da epidermolisi bollosa. La presenza di James nel documentario non è casuale. Per Colin, l'amicizia con Emma e la maternità di un figlio con esigenze speciali hanno plasmato una visione del mondo basata sull'inclusione e il rispetto. Tempo fa, l'attore aveva parlato di suo fglio con le seguenti parole:

"Voglio che il mondo sia gentile con James. Voglio che il mondo lo tratti con gentilezza e rispetto. Sono orgoglioso di lui ogni giorno. perché penso semplicemente che sia magico". Colin Farrell a People

The Slightest Touch - HBO

Proprio nel trailer vediamo, vulnerabile ma determinato. "Lui non la passa liscia con niente", scherza riferendosi a James, in un momento di leggerezza chedietro la condizione del figlio. Sono questia rendere il documentario prezioso, perchè mostrano checi sono persone, relazioni, risate.

The Slightest Touch uscirà su HBO Max il 25 novembre. Più che un documentario sportivo, si annuncia come un viaggio nell'empatia e nella forza dei legami umani. Colin Farrell ha corso 42 chilometri per un'amica, ma attraverso questo gesto ha percorso una distanza ben più lunga: quella che separa la privacy dalla vulnerabilità condivisa, il silenzio dalla testimonianza.

In un'industria cinematografica spesso accusata di superficialità, un attore di grande talento come Farrell ha scelto di usare la propria visibilità per amplificare voci che raramente trovano spazio. James appare nel trailer con naturalezza, non come simbolo o manifesto, ma semplicemente come figlio. E forse è proprio questa normalizzazione della diversità il messaggio più potente che The Slightest Touch può trasmettere.