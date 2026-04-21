Collezioni esclusive, giardino verticale e studio di registrazione privato: la casa extra lusso di Achille Lauro non è a Roma.

Pubblicazione: 21 aprile alle 14:00

Achille Lauro è romano nell'anima, nato a Verona l'11 luglio 1990 per caso di calendario ma cresciuto tra i vicoli del quartiere Nuovo Salario, nel nord di Roma, dove ha mosso i primi passi nel rap insieme al fratello maggiore Federico e dove ha costruito la sua identità artistica. Eppure la sua vita quotidiana si svolge altrove. L'artista — reduce dalla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e dalla co-conduzione alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026 — ha scelto Milano come base operativa, ed è qui che si trova l'appartamento che rispecchia più da vicino il personaggio che è diventato.

Un attico nel cuore di uno dei quartieri più esclusivi di Milano

L'abitazione milanese di Achille Lauro è un attico collocato in uno dei quartieri più prestigiosi della città, in una zona che offre sia la tranquillità necessaria per creare sia l'accesso immediato a tutto quello che Milano può offrire. Le grandi finestre panoramiche si aprono su uno skyline urbano che di notte si trasforma in qualcosa di cinematografico. Gli ambienti sono ampi, la luce naturale entra abbondante, e ogni dettaglio dell'arredamento racconta qualcosa di chi ci abita.

Il giardino verticale, gli specchi barocchi e gli artisti emergenti

Il salotto è il cuore conviviale dell'appartamento:dal design contemporaneo, disposti attorno a una maxi televisione, creano uno spazio che bilancia comfort e stile. Ma è la struttura interna dell'attico a colpire di più: unche collega il salotto direttamente allo, come se la musica fosse letteralmente a portata di mano, raggiungibile in pochi passi dalla vita quotidiana.

Le pareti dell'appartamento sono un manifesto estetico. Da un lato ospitano una collezione curata di quadri, fotografie e installazioni di artisti emergenti, una galleria privata che riflette la passione di Lauro per l'arte visiva. Dall'altro, elementi decorativi di natura del tutto diversa: pannelli a giardino verticale che portano il verde all'interno degli spazi chiusi, alternati a specchi con cornici dorate dal sapore barocco. Un contrasto cercato, quello tra il rigore contemporaneo e il dettaglio eccessivo, che rispecchia perfettamente l'estetica del cantante: provocatoria, curatissima, mai banale.

A completare il quadro, strumenti musicali vintage posizionati non come semplici oggetti funzionali ma come elementi d'arredo, pezzi di storia della musica diventati sculture d'interni.

La cabina armadio: un archivio di look leggendari

La stanza che forse racconta di più non è lo studio di registrazione né il salotto: è la cabina armadio. Achille Lauro è da anni una delle figure più discusse e ammirate del fashion italiano, capace di trasformare ogni performance in uno spettacolo visivo che inizia dall'abito e arriva fino alla mise en scène. In quella stanza sono conservati i look più celebri indossati nelle esibizioni e nei videoclip, una sorta di archivio della sua storia artistica vestita. Non semplice guardaroba, ma memoria materiale di una carriera costruita anche attraverso l'immagine.

Achille Lauro in concerto

Le radici romane: il Nuovo Salario dove tutto è cominciato

Roma resta il capitolo fondativo. Il quartiere Nuovo Salario, situato a nord della capitale nella zona di Montesacro, è un quartiere residenziale e popolare dove Lauro ha trascorso gli anni formativi. È lì, insieme al fratello, che ha imparato a muoversi nel mondo del rap, ha coltivato la passione per l'arte e ha iniziato a costruire quello che sarebbe diventato il personaggio che conosciamo oggi. Il legame con Roma è viscerale: la città compare nelle canzoni, nelle interviste, nei gesti simbolici come il concerto in notturna alla Fontana di Trevi con cui ha presentato Comuni immortali ad aprile.

Il mercato immobiliare del Nuovo Salario riflette il carattere popolare e residenziale del quartiere: il prezzo medio degli immobili si aggira intorno ai 3.561 euro al metro quadro, con un'offerta che va da grandi attici con vista a bilocali e trilocali in palazzine storiche. Per chi cerca affitto, un trilocale parte da circa 1.000 euro al mese, numeri ben lontani dalle cifre del mercato premium milanese dove oggi vive l'artista.

Milano, la città che ha scelto per costruire il futuro

La scelta di Milano non è casuale. È la città della moda, dell'industria musicale, del management creativo. È la città in cui si chiudono i contratti, si stringono le collaborazioni, si costruiscono le carriere di lungo periodo. Per un artista che nel 2027 debutterà nel suo primo vero tour negli stadi — con partenza da Udine il 3 giugno e chiusura a Messina il 10 luglio — avere la base operativa al centro di questa rete fa differenza. Le radici restano romane. Il presente, e quasi certamente il futuro, si disegna da quell'attico con vista su Milano.