Come avere Disney Plus scontato per quattro mesi con la Carta Giovani Nazionale: tutti i dettagli della promo
Scopri come attivare l'offerta Disney+ a prezzo ridotto per quattro mesi grazie alla Carta Giovani Nazionale: costi, dettagli e come ottenerla.
Gli amanti delle serie TV e del grande cinema hanno un motivo in più per esultare. È infatti attiva una nuova promozione pensata per rendere il catalogo della piattaforma streaming ancora più accessibile alle nuove generazioni. Grazie alla partnership con la Carta Giovani Nazionale, i cinefili e i fan dei prodotti targati Disney, Marvel, Star Wars e Pixar possono usufruire di uno sconto esclusivo sul costo dell'abbonamento. Ma come funziona esattamente questa agevolazione?
Per fare un confronto immediato, chi non rientra nei requisiti o non utilizza la Carta Giovani deve fare i conti con i prezzi di listino standard: il piano Standard con pubblicità parte da 6,99 euro al mese, la versione Standard senza pubblicità sale a 10,99 euro mensili, mentre il piano Premium in definizione 4K UHD e HDR arriva a 15,99 euro al mese. L'offerta arriva nel momento perfetto dell'anno, anticipando o accompagnando l'uscita di tantissimi contenuti imperdibili. All'interno della libreria digitale troviamo non soltanto i brand storici della casa di Mickey Mouse, ma anche le proposte targate Hulu e i contenuti sportivi di ESPN.
Tra film d'autore, produzioni originali e serie TV di successo, gli utenti possono recuperare titoli caldi come Il Diavolo Veste Prada 2, l'atteso Star Wars: The Mandalorian and Grogu, The Shards, l'acclamata The Bear e il suggestivo Pompei: Fuori dal Tempo con Tom Hiddleston. Senza dimenticare i prossimi grandi arrivi autunnali, tra cui la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Ma come attivare l'offerta?