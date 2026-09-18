Come avere Disney Plus scontato per quattro mesi con la Carta Giovani Nazionale: tutti i dettagli della promo

Pubblicazione: 18 settembre alle 12:23

Gli amanti delle serie TV e del grande cinema hanno un motivo in più per esultare. È infatti attiva una nuova promozione pensata per rendere il catalogo della piattaforma streaming ancora più accessibile alle nuove generazioni. Grazie alla partnership con la Carta Giovani Nazionale, i cinefili e i fan dei prodotti targati Disney, Marvel, Star Wars e Pixar possono usufruire di uno sconto esclusivo sul costo dell'abbonamento. Ma come funziona esattamente questa agevolazione?

L'iniziativa si rivolge a tutti i residenti in Italia di età compresache possiedono la Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale ufficiale consultabile direttamente tramite l'App IO. Sfruttando questa promozione dedicata, l'accesso alla piattaforma streaming diventa estremamente conveniente. L'abbonamento viene proposto al prezzo imperdibile di. Questo si traduce in una spesa complessiva di appena 19,96 euro per un quadrimestre ricco di novità e grandi classici, ammortizzando notevolmente i costi rispetto ai piani standard tradizionali.

Per fare un confronto immediato, chi non rientra nei requisiti o non utilizza la Carta Giovani deve fare i conti con i prezzi di listino standard: il piano Standard con pubblicità parte da 6,99 euro al mese, la versione Standard senza pubblicità sale a 10,99 euro mensili, mentre il piano Premium in definizione 4K UHD e HDR arriva a 15,99 euro al mese. L'offerta arriva nel momento perfetto dell'anno, anticipando o accompagnando l'uscita di tantissimi contenuti imperdibili. All'interno della libreria digitale troviamo non soltanto i brand storici della casa di Mickey Mouse, ma anche le proposte targate Hulu e i contenuti sportivi di ESPN.

Tra film d'autore, produzioni originali e serie TV di successo, gli utenti possono recuperare titoli caldi come Il Diavolo Veste Prada 2, l'atteso Star Wars: The Mandalorian and Grogu, The Shards, l'acclamata The Bear e il suggestivo Pompei: Fuori dal Tempo con Tom Hiddleston. Senza dimenticare i prossimi grandi arrivi autunnali, tra cui la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Ma come attivare l'offerta?

: basta accedere all'applicazione ufficiale App IO con le proprie credenziali SPID o CIE, individuare la sezione dedicata alla Carta Giovani Nazionale e cercare il partner Disney+ tra le convenzioni attive nell'ambito culturale e ricreativo. Una volta riscattatosi potrà iniziare a risparmiare subito sul proprio piano di visione. Un'occasione d'oro per non perdersi il meglio dell'intrattenimento casalingo senza svuotare il portafoglio.