Come finisce Un uomo sopra la legge con Liam Neeson: Jim riesce a sopravvivere all'attacco?
Un uomo sopra la legge con Liam Neeson: trama completa, cast e analisi del finale. Il veterano Jim Hanson in un viaggio di redenzione verso il sacrificio.
Un uomo sopra la legge, uscito nel 2021 e diretto da Robert Lorenz e intrepretato da Liam Neeson, va in onda questa sera su Rai 4 alle 21:20 e per tutti coloro che si sono chiesti cosa significhi il finale del film e se Jim riesca a sopravvivere all'assalto conclusivo: leggete le prossime righe.
Tutto cambia quando, durante uno dei suoi pattugliamenti, Jim si imbatte in Rosa e suo figlio Miguel, in fuga disperata dai sicari di un cartello della droga messicano. Nel tentativo di proteggerli, il veterano si ritrova coinvolto in una sparatoria nella quale uccide il fratello di Mauricio, uno dei capi del gruppo criminale. Rosa viene gravemente ferita e, prima di morire, supplica Jim di occuparsi del bambino e di condurlo a Chicago, dove vive la sua famiglia. Inizialmente riluttante, schiacciato dal cinismo e dalla rassegnazione, Jim accetta infine il compito, dando inizio a un viaggio che si trasformerà in un percorso di redenzione personale.
Il viaggio verso Chicago diventa ben presto una fuga disperata. Mauricio e i suoi uomini, assetati di vendetta per la morte del fratello, inseguono implacabilmente Jim e Miguel, aiutati anche da poliziotti corrotti che, nonostante i passaporti falsi predisposti dal veterano, decidono di collaborare con il cartello. Il pickup di Jim viene ripetutamente attaccato, costringendo i due fuggiaschi a continui cambi di rotta e a soluzioni sempre più disperate. Lungo il percorso, Jim scopre in Miguel non solo un bambino da proteggere, ma anche una ragione per riscoprire quel senso del dovere e quell'umanità che credeva ormai perduti.
Ma la vittoria ha un prezzo. Jim riesce a portare Miguel a Chicago, consegnandolo finalmente alla sua famiglia. Esausto e provato, sale su un autobus per tornare indietro. Solo in quel momento, seduto tra sconosciuti, si rende conto di essere stato ferito mortalmente durante lo scontro con Mauricio. La pugnalata ha causato danni irreparabili e, con la missione ormai compiuta, il corpo di Jim cede. L'uomo non cerca aiuto, non grida, non lotta. Semplicemente chiude gli occhi e si abbandona alla morte, accettando il suo destino con quella stessa quieta rassegnazione che ha caratterizzato tutta la sua esistenza post-bellica.
Il finale di Un uomo sopra la legge si carica così di un significato profondamente simbolico. Jim Hanson, un uomo che aveva perso ogni ragione per vivere, ritrova un senso nel sacrificio per un innocente. La sua morte non è casuale né gratuita: è il completamento di un percorso di redenzione iniziato con quella promessa fatta a una madre morente. Nonostante la sua iniziale riluttanza, nonostante il suo dichiarato ateismo e la sua sfiducia nel mondo, Jim sceglie di compiere fino in fondo il suo dovere, anche a costo della vita.