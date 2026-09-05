Come finisce Un uomo sopra la legge con Liam Neeson: Jim riesce a sopravvivere all'attacco?

Pubblicazione: 05 settembre alle 16:33

Un uomo sopra la legge, uscito nel 2021 e diretto da Robert Lorenz e intrepretato da Liam Neeson, va in onda questa sera su Rai 4 alle 21:20 e per tutti coloro che si sono chiesti cosa significhi il finale del film e se Jim riesca a sopravvivere all'assalto conclusivo: leggete le prossime righe.





, lungo il confine con il Messico. Qui vivedei Marines e veterano della guerra del Vietnam, ora ridotto a una vita solitaria nel suo ranch. La morte della moglie ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua esistenza, e. Nonostante continui a lavorare per il governo segnalando i tentativi di attraversamento illegale della frontiera, Jim è sommerso dai debiti e rischia di perdere la proprietà per una pesante ipoteca. La sua è un'esistenza al tramonto, priva di prospettive e di speranza.quando, durante uno dei suoi pattugliamenti,della droga messicano.nella quale uccide il fratello di Mauricio, uno dei capi del gruppo criminale. Rosa viene gravemente ferita e, prima di morire, supplica Jim di occuparsi del bambino e di condurlo a Chicago, dove vive la sua famiglia. Inizialmente riluttante, schiacciato dal cinismo e dalla rassegnazione, Jim accetta infine il compito, dando inizio a un viaggio che si trasformerà in un percorso di redenzione personale.

Il viaggio verso Chicago diventa ben presto una fuga disperata. Mauricio e i suoi uomini, assetati di vendetta per la morte del fratello, inseguono implacabilmente Jim e Miguel, aiutati anche da poliziotti corrotti che, nonostante i passaporti falsi predisposti dal veterano, decidono di collaborare con il cartello. Il pickup di Jim viene ripetutamente attaccato, costringendo i due fuggiaschi a continui cambi di rotta e a soluzioni sempre più disperate. Lungo il percorso, Jim scopre in Miguel non solo un bambino da proteggere, ma anche una ragione per riscoprire quel senso del dovere e quell'umanità che credeva ormai perduti.





. Mauricio e la sua banda raggiungono Jim e Miguel proprio quando sembrano ormai prossimi alla salvezza. Miguel viene catturato e Jim, pur essendo più anziano e meno agile dei suoi avversari, si lancia in una colluttazione disperata., ma la sua esperienza militare e la determinazione gli consentono di avere la meglio su Mauricio.con un solo proiettile e una scelta impossibile:con il disonore di aver fallito la missione e perso il fratello. Poco dopo, mentre Jim e Miguel si allontanano, si sente un colpo secco. Lo sparo lascia intendere che Mauricio abbia scelto la prima opzione, preferendo la morte al disonore., consegnandolo finalmente alla sua famiglia. Esausto e provato, sale su un autobus per tornare indietro. Solo in quel momento, seduto tra sconosciuti,. La pugnalata ha causato danni irreparabili e, con la missione ormai compiuta, il corpo di Jim cede. L'uomo non cerca aiuto, non grida, non lotta., accettando il suo destino con quella stessa quieta rassegnazione che ha caratterizzato tutta la sua esistenza post-bellica.Jim Hanson, un uomo che aveva perso ogni ragione per vivere, ritrova un senso nel sacrificio per un innocente. La sua morte non è casuale né gratuita: è il completamento di un percorso di redenzione iniziato con quella promessa fatta a una madre morente. Nonostante la sua iniziale riluttanza, nonostante il suo dichiarato ateismo e la sua sfiducia nel mondo, Jim sceglie di compiere fino in fondo il suo dovere, anche a costo della vita.