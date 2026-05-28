Come si vede Spider-Noir in bianco e nero? Ecco i passaggi da seguire (potresti avere problemi con il tuo dispositivo)

Pubblicazione: 28 maggio alle 15:02

Spider-Noir è disponibile su Prime Video dal 27 maggio e già sta generando una domanda ricorrente online, di tipo tecnico: come si attiva la versione in bianco e nero? La risposta non è immediata, perché l'opzione non è visibile al primo sguardo e molti utenti stanno riscontrando difficoltà concrete nel trovarla.

Una scena di Spider-Noir in bianco e nero - Prime Video

Prime Video offre tutti e otto gli episodi in, selezionabili prima di avviare la riproduzione. La prima si chiama "True-Hue Full Color" e presenta una palette cromatica satura e vivida; la seconda è "Authentic Black and White", pensata per restituire l'atmosfera opprimente e cinematografica degli anni Trenta.

Come si attiva il bianco e nero su Prime Video? L'interfaccia della piattaforma non rende subito visibile questa opzione, il che ha generato non poca confusione e frustrazione. A un primo sguardo, scorrendo la lista degli episodi nella pagina della serie, sembra che esista solo la versione a colori. In realtà, la schermata di selezione compare soltanto dopo aver cliccato su un singolo episodio, prima che la riproduzione abbia inizio, e presenta le due modalità in modo chiaro.

Nicolas Cage è Spider-Noir - Prime Video

Su dispositivi mobili e sull'app integrata nelle smart TV il procedimento è identico, con una differenza importante:. Se non si interviene in tempo, il sistema avvia automaticamente la versione predefinita. Chi vuole cambiare modalità durante la visione può farlo aprendo le impostazioni del player e selezionando la voce "Alternate Versions".

Diversi utenti, però, hanno segnalato l'assenza totale dell'opzione bianco e nero, in particolare su smart TV meno recenti. Il problema non è tanto il dispositivo in sé, quanto la versione dell'applicazione Prime Video installata. L'aggiornamento dell'app risolve il problema nella maggior parte dei casi. Per i possessori di televisioni molto datate c'è un inghippo più corposo: alcuni modelli non ricevono più aggiornamenti software, rendendo l'app Prime Video incompatibile con le funzionalità più recenti della piattaforma.

Capitolo a parte riguarda le persone che usano un Fire Stick, perché l'interfaccia di Prime Video su Fire Stick funziona in modo leggermente diverso rispetto ad altri dispositivi, e non basta il clic sull'episodio a far comparire la schermata di selezione. Nei forum online, diversi utenti hanno condiviso alcune utili soluzioni alternative: tenere premuto il tasto OK/Enter sull'episodio invece di cliccarlo una volta, oppure spostarsi sulla miniatura di anteprima in alto nella pagina della serie. C'è anche chi riferisce di aver risolto mettendo in pausa l'episodio appena avviato, trovando poi l'opzione in fondo allo schermo. E chi ha aggirato il problema cambiando versione direttamente dall'app Prime Video sul telefono, con la modifica poi applicata in automatico anche al Fire Stick.

Una scena di Spider-Noir - Prime Video

Tutto questo è valido a patto, però, che il modello di Fire Stick sia recente; Amazon ha infatti annunciato che i Fire Stick esistenti riceveranno aggiornamenti software solo fino al 31 dicembre 2030, e solo per i modelli più recenti. Si tratta di:

Amazon Fire TV Stick 4K Select;

Amazon Fire TV Stick 4K Plus;

Amazon Fire TV Stick 4K Max (entrambe le generazioni);

Amazon Fire TV Stick 4K di seconda generazione;

Amazon Fire TV Stick HD (entrambe le generazioni);

Amazon Fire TV Stick Lite;

Amazon Fire TV Stick di terza generazione;

Amazon Fire TV Cube di terza generazione;

Amazon Fire TV Stick 4K del 2018 (aggiornato fino al 31 dicembre 2019).

I dispositivi più datati non rientrano in questa lista e potrebbero non essere più in grado di aggiornare l'app Prime Video, rendendo di fatto inaccessibile la funzione bianco e nero. In quel caso, l'alternativa più semplice è guardare Spider-Noir da un altro dispositivo: uno smartphone, un tablet o il browser del computer.