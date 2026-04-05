Community: il film si farà? Donald Glover parla del progetto e di quando dovrebbero iniziare le riprese

Pubblicazione: 05 aprile alle 08:00

La profezia di Community potrebbe finalmente avverarsi. Sei stagioni e un film, recitava il mantra ironico della serie NBC che tra il 2009 e il 2015 ha conquistato un pubblico di culto raccontando le surreali avventure di un gruppo di studenti al Greendale Community College. Quel film, annunciato ufficialmente nel 2022, sembrava destinato a rimanere un miraggio. Scioperi di Hollywood, agende impossibili da conciliare, il peso di aspettative stratificate negli anni. Eppure qualcosa si muove.



Donald Glover, che nella serie interpretava Troy Barnes, ha rilasciato dichiarazioni che riaccendono la speranza. Parlando con Entertainment Tonight, l'attore e musicista non si è limitato alle solite vaghe rassicurazioni che i fan hanno imparato a diffidare. Ha parlato di chat recenti tra i membri del cast, di lavoro concreto in corso, di una produzione che potrebbe partire prima di quanto si pensi.

"Stavamo giusto parlando nella chat di gruppo. Ci stiamo lavorando proprio adesso. So che lo diciamo tutti da una vita, ma vi giuro che questa volta non sto mentendo. Credo davvero che sia qualcosa che succederà presto" - Donald Glover

Donald Glover reassures us that a 'Community' movie really is going to happen soon. 🤞 pic.twitter.com/JyWJWCS91Q — Entertainment Tonight (@etnow) March 31, 2026

Il percorso verso questo film è stato tutt'altro che lineare., il progetto era. Considerando che le riprese non sono ancora iniziate,. Sarebbero dodici anni dalla conclusione della serie, un'eternità nel panorama televisivo contemporaneo.





La sfida principale resta riunire il cast centrale: oltre a Glover, Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs e Yvette Nicole Brown. Sei carriere che hanno preso direzioni diverse, sei agende complesse da incastrare. McHale guida il cast di Animal Control su Fox e ha recentemente recitato in Scream 7 accanto a Neve Campbell. Glover continua la sua carriera musicale, presta la voce a Yoshi in The Super Mario Galaxy Movie e ha fatto parte del cast di The Studio su Apple TV, oltre ad aver doppiato Simba in Mufasa: The Lion King.



La domanda che molti si pongono è se valga ancora la pena. Dodici anni sono tanti, il pubblico è cambiato, il panorama dell'intrattenimento è radicalmente diverso. Ma Community non è mai stata una serie per tutti. È stata una serie per chi cercava qualcosa di diverso, per chi apprezzava l'intelligenza nella comicità, per chi amava i riferimenti stratificati e le strutture narrative sperimentali.



Il film non deve competere con i blockbuster o inseguire le mode del momento. Deve semplicemente essere fedele allo spirito originale, regalare ai fan quel senso di chiusura che manca dal 2015, dimostrare che alcune promesse, anche se tardive, possono essere mantenute. Se le parole di Glover si riveleranno accurate, se la produzione partirà davvero nei prossimi mesi, potremmo finalmente vedere quella profezia avverarsi.