Concertone Primo Maggio 2026, la maratona su Rai3: Roma ritrova San Giovanni e un cast stellare

Pubblicazione: 30 aprile alle 09:45

Il tradizionale Concertone del Primo Maggio torna a casa, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, e come sempre sarà trasmesso in diretta su Rai3 in una vera full immersion musicale; lo scorso anno la location era stata spostata al Circo Massimo per permettere la conclusione dei lavori del Giubileo 2025, ma ora tutto è come prima. Un ritorno al passato che sarà gradito agli aficionados dello show musicale che dal 1990 accompagna le celebrazioni della Festa dei Lavoratori. Ospiti d'onore, se così si può dire, in un parterre già ricchissimo, saranno i Pinguini Tattici Nucleari, la band di Bergamo che andrà a far compagnia a una squadra di oltre 60 artisti.

. Ci sarannoconed. Il rock sarà rappresentato daiche nella formazione storica,, lanciando il tour per i quarant'anni dell'album di culto 17 Re.

Ci sarà spazio anche per il rap e le sonorità più contemporanee con Geolier, Irama, Frah Quintale, Rkomi, Chiello, Rocco Hunt e Madame, mentre l'area indie e pop sarà rappresentata da Fulminacci, Levante, Ditonellapiaga e I Ministri. Ampio spazio anche ad artiste come Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Delia, La Niña e Serena Brancale.

A loro si aggiungono le tre vincitrici del contest dedicato ai progetti emergenti 1MNEXT:. Completano la scaletta, gli altri artisti annunciati:la vincitrice di X Factor 2025

A condurre lo spettacolo televisivo un trio inedito: Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama. La maratona musicale inizia dalle ore 15:00 e durerà fino a mezzanotte. L'evento sarà a libero accesso in piazza San Giovanni in Laterano e trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, sul sito di Rai News, RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio 2, radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNEXT, seguirà lo spettacolo in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte con interviste a caldo agli artisti dal backstage.

L'edizione 2026, promossa come sempre da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, è dedicata al tema "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". Il motto dell'evento sarà "Il domani è ancora nostro", con la speranza che queste parole possano essere un veicolo di luce in un momento storico tanto complesso a livello sociale, quanto politico e internazionale. Del resto, il Concertone del Primo Maggio non è mai stato solo una passerella, ma un momento di forte coesione tra generazioni diverse.