Condannato a due mesi l’ex campione di Chi vuol essere milionario: aveva insegnato senza laurea
Vincitore di 150mila euro a Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti condannato a due mesi per falsa laurea in una supplenza scolastica.
Il volto di Andrea Panciroli era entrato nelle case del pubblico televisivo all’inizio del 2026 grazie a una partecipazione brillante a Chi vuol essere milionario? – Il torneo, il format condotto da Gerry Scotti su Canale 5. In quell’occasione, l’11 gennaio 2026, il sessantunenne di Barco di Bibbiano, nel Reggiano, aveva scelto di fermarsi a quota 150mila euro, rinunciando a tentare la domanda successiva da 200mila euro per non rischiare il bottino già conquistato.
La vicenda prende avvio nell’autunno del 2020, in piena emergenza sanitaria, quando l’istituto comprensivo Don Dossetti di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, ha attinto alle graduatorie per assegnare una supplenza di matematica e scienze. Panciroli, che aveva frequentato l’Università di Parma iscrivendosi a Economia e commercio senza però completare il percorso di studi, aveva indicato il conseguimento della laurea. L’incarico era partito regolarmente, ma dopo circa dieci giorni dall’ingresso in classe l’ateneo parmense ha segnalato alla scuola che il titolo accademico non risultava conseguito.
Da lì sono scattate la risoluzione del contratto e la trasmissione degli atti che hanno portato al procedimento penale. Nel corso del processo, sia la Procura sia il difensore dell’imputato, l’avvocato Giuseppe Germano Artioli, avevano sollecitato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice penale, sottolineando l’assenza di dolo e il contesto della vicenda. Il tribunale ha però optato per la condanna con pena sospesa.