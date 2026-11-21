Pubblicazione: 21 novembre alle 11:21

Il volto di Andrea Panciroli era entrato nelle case del pubblico televisivo all’inizio del 2026 grazie a una partecipazione brillante a Chi vuol essere milionario? – Il torneo, il format condotto da Gerry Scotti su Canale 5. In quell’occasione, l’11 gennaio 2026, il sessantunenne di Barco di Bibbiano, nel Reggiano, aveva scelto di fermarsi a quota 150mila euro, rinunciando a tentare la domanda successiva da 200mila euro per non rischiare il bottino già conquistato.

A distanza di mesi da quel successo nel quiz show, il nome dell’ex concorrente torna al centro della cronaca per una vicenda giudiziaria legata a una supplenza scolastica risalente al novembre 2020. Secondo quanto ricostruito in aula, la giudice Silvia Semprini ha pronunciatoper falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in relazione alla dichiarazione di un titolo di studio mai conseguito.

La vicenda prende avvio nell’autunno del 2020, in piena emergenza sanitaria, quando l’istituto comprensivo Don Dossetti di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, ha attinto alle graduatorie per assegnare una supplenza di matematica e scienze. Panciroli, che aveva frequentato l’Università di Parma iscrivendosi a Economia e commercio senza però completare il percorso di studi, aveva indicato il conseguimento della laurea. L’incarico era partito regolarmente, ma dopo circa dieci giorni dall’ingresso in classe l’ateneo parmense ha segnalato alla scuola che il titolo accademico non risultava conseguito.

Da lì sono scattate la risoluzione del contratto e la trasmissione degli atti che hanno portato al procedimento penale. Nel corso del processo, sia la Procura sia il difensore dell’imputato, l’avvocato Giuseppe Germano Artioli, avevano sollecitato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice penale, sottolineando l’assenza di dolo e il contesto della vicenda. Il tribunale ha però optato per la condanna con pena sospesa.

Durante l’udienza, l’ex dirigente scolastica Lorena Mussini, chiamata a testimoniare, ha confermato le procedure di verifica adottate dall’istituto e ha allo stesso tempo espresso un giudizio positivo sul rapporto instaurato dal supplente con gli studenti nei giorni trascorsi in aula, definendolo preparato e capace con i ragazzi. Per il pubblico die strategico davanti a Gerry Scotti, la notizia rappresenta un contrappunto inatteso tra intrattenimento televisivo e cronaca giudiziaria.