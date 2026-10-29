Conduttore prende a calci un drone in diretta tv e colpisce una modella: il video è virale
Un conduttore prende a calci un drone in diretta TV colpendo in volto una modella. Il video diventa virale: analisi dell'incidente e riflessioni sulla sicurezza.
Un attimo di rabbia incontrollata, un gesto impulsivo e un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. È quello che è accaduto il 27 ottobre 2026 durante la trasmissione in diretta del programma messicano Es Show, quando il conduttore Ernesto Chavana ha letteralmente preso a calci un drone che volava a bassa quota nello studio televisivo, scagliandolo involontariamente contro il volto di Isabel Rojas, una delle modelle presenti in trasmissione. Il video dell'incidente è diventato immediatamente virale sui social network, scatenando polemiche e sollevando interrogativi importanti sulla sicurezza nell'utilizzo dei droni in ambienti chiusi e sulla gestione delle situazioni di stress in diretta televisiva. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo quanto accaduto.
La scena, ripresa dalle telecamere della diretta, ha lasciato attoniti sia il pubblico presente in studio che gli spettatori da casa. Come spesso accade in questi casi, il video ha fatto il giro del web in poche ore, alimentando un dibattito che va ben oltre l'episodio specifico. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto e lo spavento iniziale, le conseguenze per Isabel Rojas sono state limitate. Dopo essere stata visitata dal personale medico, la modella è tornata nello studio televisivo nel corso della stessa trasmissione per rassicurare pubblicamente sulle proprie condizioni, confermando di aver riportato soltanto ferite lievi. Un epilogo che, considerando la dinamica dell'incidente, potremmo definire fortunato.
Ernesto Chavana, una volta rientrato dalla foga del momento, ha presentato pubblicamente le proprie scuse. Il presentatore ha ammesso con franchezza di essere stato estremamente alterato nel momento in cui ha colpito il drone, riconoscendo di non aver minimamente valutato le possibili conseguenze del proprio comportamento. Un gesto di cui, evidentemente, si è pentito immediatamente. La produzione di Canal 6 ha confermato che Chavana si farà personalmente carico delle spese mediche sostenute da Isabel Rojas e provvederà a un risarcimento economico per i danni provocati. Restano da vedere eventuali conseguenze sul piano professionale per il conduttore, anche se al momento non sono state comunicate decisioni ufficiali da parte dell'emittente.
La vicenda di Ernesto Chavana e Isabel Rojas dovrebbe servire da monito: i droni sono strumenti tecnologici che richiedono rispetto e competenza, sia da parte di chi li pilota sia da parte di chi si trova nelle loro vicinanze. Reagire con violenza non solo danneggia la proprietà altrui, ma può trasformare un dispositivo perfettamente controllato in un pericolo imprevedibile per chiunque si trovi nei paraggi.