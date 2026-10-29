Conduttore prende a calci un drone in diretta tv e colpisce una modella: il video è virale

Pubblicazione: 29 ottobre alle 16:42

Un attimo di rabbia incontrollata, un gesto impulsivo e un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi. È quello che è accaduto il 27 ottobre 2026 durante la trasmissione in diretta del programma messicano Es Show, quando il conduttore Ernesto Chavana ha letteralmente preso a calci un drone che volava a bassa quota nello studio televisivo, scagliandolo involontariamente contro il volto di Isabel Rojas, una delle modelle presenti in trasmissione. Il video dell'incidente è diventato immediatamente virale sui social network, scatenando polemiche e sollevando interrogativi importanti sulla sicurezza nell'utilizzo dei droni in ambienti chiusi e sulla gestione delle situazioni di stress in diretta televisiva. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo quanto accaduto.





Durante una discussione particolarmente accesa all'interno del programma di Canal 6,. In quel momento, un drone utilizzato per le riprese aeree stava volando nelle sue immediate vicinanze, a poche decine di centimetri dal suolo. Invece di mantenere la calma o chiedere semplicemente di allontanare il dispositivo,, come se fosse un portiere che rinvia un pallone in campo. L'impatto è stato devastante. Il drone, colpito con forza, ha perso completamente il controllo ed è schizzato attraverso lo studio verso la zona occupata dalle modelle del programma.. Le colleghe sono immediatamente intervenute per soccorrerla, mentre la giovane veniva accompagnata fuori dallo studio per ricevere le prime cure mediche.La scena, ripresa dalle telecamere della diretta, ha lasciato attoniti sia il pubblico presente in studio che gli spettatori da casa. Come spesso accade in questi casi,. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto e lo spavento iniziale, le conseguenze per Isabel Rojas sono state limitate. Dopo essere stata visitata dal personale medico,, confermando di aver riportato soltanto ferite lievi. Un epilogo che, considerando la dinamica dell'incidente, potremmo definire fortunato.

Ernesto Chavana, una volta rientrato dalla foga del momento, ha presentato pubblicamente le proprie scuse. Il presentatore ha ammesso con franchezza di essere stato estremamente alterato nel momento in cui ha colpito il drone, riconoscendo di non aver minimamente valutato le possibili conseguenze del proprio comportamento. Un gesto di cui, evidentemente, si è pentito immediatamente. La produzione di Canal 6 ha confermato che Chavana si farà personalmente carico delle spese mediche sostenute da Isabel Rojas e provvederà a un risarcimento economico per i danni provocati. Restano da vedere eventuali conseguenze sul piano professionale per il conduttore, anche se al momento non sono state comunicate decisioni ufficiali da parte dell'emittente.





Il caso dello studio televisivo messicano rappresenta un esempio lampante di, in preda a un attacco di rabbia. L'impulsività può trasformarsi in un pericolo concreto per chi ci circonda, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ambiente controllato come uno studio televisivo o di uno spazio pubblico all'aperto.. Sebbene questi dispositivi siano ormai strumenti comuni per la produzione televisiva, la loro presenza in spazi ristretti con numerose persone richiede protocolli di sicurezza rigorosi e, soprattutto, il mantenimento della calma da parte di tutti i presenti.La vicenda di Ernesto Chavana e Isabel Rojas dovrebbe servire da monito:, sia da parte di chi li pilota sia da parte di chi si trova nelle loro vicinanze. Reagire con violenza non solo danneggia la proprietà altrui, ma può trasformare un dispositivo perfettamente controllato inper chiunque si trovi nei paraggi.