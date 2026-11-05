Contagion, quante cose aveva previsto il film sulla pandemia? Quando la finzione diventa realtà

Pubblicazione: 05 novembre alle 09:15

Quando Contagion arrivò nei cinema nel 2011, nessuno poteva immaginare quanto alcune delle sue scene sarebbero diventate familiari appena nove anni dopo. Mascherine, città deserte, ospedali sotto pressione, persone costrette a isolarsi e una disperata corsa alla produzione di un vaccino: quello che Steven Soderbergh aveva raccontato come uno scenario cinematografico si è trasformato, almeno in parte, nella realtà vissuta durante la pandemia di COVID-19. Ma quante cose aveva davvero previsto il film e quali, invece, appartengono soltanto alla finzione? La risposta è sorprendente, soprattutto considerando il lavoro scientifico nascosto dietro la produzione.

Diretto daracconta la diffusione di un virus sconosciuto, chiamato MEV-1, che comincia a propagarsi rapidamente dopo il ritorno negli, una donna d'affari interpretata da Gwyneth Paltrow. Nel giro di pochi giorni, quella che inizialmente sembra una misteriosa malattia si trasforma in un'emergenza sanitaria internazionale. Nel cast troviamo anche, protagonisti di storie che mostrano le conseguenze della pandemia da prospettive differenti: quella delle famiglie, degli scienziati, delle autorità sanitarie e di chi sfrutta la paura collettiva per ottenere visibilità e denaro.

La prima grande somiglianza con il COVID-19 riguarda proprio la rapidità con cui il virus riesce a diffondersi attraverso i viaggi internazionali. Nel film, pochi spostamenti sono sufficienti per portare l'infezione in diversi continenti, rendendo estremamente difficile individuare tutte le persone entrate in contatto con i primi pazienti. Uno scenario che si è effettivamente verificato nel 2020, quando il SARS-CoV-2 ha raggiunto rapidamente numerosi Paesi, dimostrando quanto un mondo globalizzato possa favorire la diffusione delle malattie infettive.

Ma uno degli aspetti più impressionanti riguarda le modalità del contagio, visto che Contagion mostra persone che si toccano il volto, stringono mani, utilizzano oggetti condivisi e frequentano luoghi affollati, contribuendo inconsapevolmente alla circolazione del virus. Durante la pandemia di COVID-19, il pubblico ha imparato a conoscere concetti come distanziamento fisico, igiene delle mani e trasmissione attraverso le particelle respiratorie. Sebbene per il coronavirus sia stata riconosciuta un'importanza fondamentale alla diffusione per via aerea, molte delle precauzioni rappresentate nel film sono diventate parte della quotidianità.

Ancora più inquietante è, poiché nel lungometraggio assistiamo alla chiusura di scuole e attività commerciali, all'interruzione di diversi servizi e alla comparsa di supermercati presi d'assalto da cittadini spaventati. Scene che,, hanno assunto un significato completamente diverso. Le immagini degli scaffali svuotati, delle strade deserte e delle persone in fila per acquistare beni essenziali hanno ricordato a molti spettatori proprio le sequenze immaginate da Soderbergh.

Eppure, forse la previsione più significativa di Contagion non riguarda direttamente il virus, ma la disinformazione. Nel film, il blogger Alan Krumwiede, interpretato da Jude Law, sfrutta l'emergenza per diffondere notizie ingannevoli e promuovere un presunto rimedio contro la malattia. Il personaggio riesce a conquistare la fiducia di numerose persone, alimentando la sfiducia verso le istituzioni scientifiche. Durante la pandemia di COVID-19, il mondo ha dovuto affrontare anche un'enorme circolazione di informazioni false, teorie del complotto e presunte cure prive di adeguate prove scientifiche. Un fenomeno che ha reso ancora più complicata la gestione dell'emergenza.

Contagion, fonte: Warner Bros. Pictures

Il film aveva dunque anticipato non soltanto una possibile crisi sanitaria, ma anche le reazioni della società di fronte alla paura. Esiste però un altro collegamento particolarmente interessante, nascosto nelle ultime scene della pellicola. Contagion rivela infatti che il virus MEV-1 ha origine da una catena di eventi che coinvolge un pipistrello, un maiale e infine un essere umano. Il riferimento non è casuale. Gli autori si ispirarono anche al virus Nipah, un patogeno realmente esistente, associato a episodi di trasmissione dagli animali agli esseri umani.

Contagion, fonte: Warner Bros. Pictures

Tuttavia, è importante distinguere. Secondo il rapporto pubblicato, le evidenze disponibili sostengono maggiormente, ma non è stato ancora possibile ricostruire con certezza il passaggio iniziale del virus agli esseri umani. Non possiamo quindi affermare che Contagion abbia previsto esattamente l'origine della pandemia. E non è questa l'unica differenza., con una mortalità stimata. Inoltre, i tempi della malattia sono decisamente più rapidi rispetto a quelli osservati comunemente durante la pandemia di COVID-19.

Anche la corsa al vaccino presenta importanti differenze. Nel film viene sviluppato e distribuito un vaccino in tempi estremamente brevi, mentre nella realtà le prime vaccinazioni contro il COVID-19 sono cominciate circa un anno dopo l'identificazione iniziale della nuova malattia, con campagne di distribuzione proseguite per molto tempo. Ma come ha fatto un film del 2011 a rappresentare così accuratamente tanti aspetti di una pandemia? La risposta riguarda soprattutto la collaborazione tra Hollywood e alcuni dei più importanti esperti di malattie infettive.

Per realizzare Contagion, Soderbergh e Burns si affidarono alla consulenza di scienziati come W. Ian Lipkin, epidemiologo della Columbia University, insieme ad altri specialisti del settore. L'obiettivo non era prevedere il futuro, ma costruire uno scenario credibile partendo dalle conoscenze scientifiche già disponibili. Le precedenti epidemie di SARS, influenza e Nipah avevano infatti dimostrato quanto fosse concreto il rischio di una nuova emergenza sanitaria globale. Non sorprende, quindi, che Contagion sia tornato improvvisamente popolare durante i primi mesi del 2020, diventando uno dei film più ricercati e noleggiati dal pubblico.

A distanza di quindici anni dalla sua uscita,continua così a rappresentare uno degli esempi più impressionanti di cinema capace di raccontare rischi reali attraverso la finzione. Contagion non aveva previsto il, ma aveva anticipato con straordinaria precisione molte delle difficoltà che una pandemia globale avrebbe potuto provocare. E forse è proprio questo il suo aspetto più inquietante: ciò che sembrava fantascienza era, in realtà, uno scenario che