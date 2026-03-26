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Corri Forrest, corri ancora! Stasera in TV, rivivi l’indimenticabile storia di Forrest Gump che ha consacrato Tom Hanks

Forrest Gump torna in tv stasera su canale 27: la storia di coraggio, amicizia e amore di un uomo semplice che ha cambiato la storia americana.

di Alessandra Luzzi
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Film

Forrest Gump torna in tv, stasera alle 21:10 su canale 27. Il film ha incantato il mondo con la storia di un uomo semplice ma straordinario. Diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks, questo capolavoro del 1994 ha vinto sei premi Oscar, tre Golden Globe e numerosi riconoscimenti internazionali. Attraverso la vita di Forrest, dal bambino con difficoltà intellettive al veterano di guerra, il film racconta trent’anni di storia americana, tra eventi storici e incontri memorabili con personaggi celebri. È una storia di coraggio, amore e resilienza che continua a emozionare adulti e ragazzi, capace di insegnare valori importanti con leggerezza e profondità. Non perdere l’occasione di vedere o rivedere questo classico senza tempo.

Forrest Gump è la storia di un ragazzo non particolarmente intelligente, con una malformazione alle gambe, che impara presto a correre per sfuggire ai bulli. La madre, interpretata da Sally Field, lo incoraggia a non sottovalutarsi mai. La sua amicizia con Jenny (Robin Wright) lo accompagna per tutta la vita, tra momenti felici e grandi sofferenze. Dopo il liceo diventa giocatore di football all’Università dell’Alabama e poi soldato in Vietnam, dove stringe legami profondi con Bubba e il tenente Dan Taylor (Gary Sinise).

Tom Hanks e Robin Wright in una scena di Forrest Gump fonte: Paramount Pictures

Forrest vive eventi storici incredibili: incontra Elvis Presley, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon e John Lennon, partecipa a missioni militari, movimenti studenteschi e persino a episodi come il Watergate, sempre con la sua straordinaria ingenuità. Il film è anche un racconto sentimentale: la vita di Forrest è segnata dall’amore per Jenny e dalla dedizione alla famiglia. La leggerezza narrativa si alterna a momenti intensi, come la morte della madre o la scoperta di essere padre di un bambino.

La metafora della corsa, che lo vede attraversare l’America dall’Atlantico al Pacifico, diventa simbolo di perseveranza e libertà interiore. Il finale, con la piuma che vola via, rappresenta la grazia dell’ingenuità e la semplicità con cui Forrest affronta la vita. Con una durata di 142 minuti, sceneggiatura di Eric Roth, fotografia di Don Burgess e musica di Alan Silvestri, Forrest Gump è più di un film: è un’esperienza educativa e formativa, perfetta per chi vuole comprendere la storia, la cultura americana e la forza dell’essere sé stessi nonostante le difficoltà. Rimane un classico imprescindibile per ogni generazione.

Fonte / StaserainTv.com
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