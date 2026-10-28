Cortina Express: cast, dove vederlo e il retroscena sul vero bus delle Dolomiti che ha ispirato la storia
Dal grande schermo natalizio alla piattaforma di streaming: il film di Eros Puglielli con Christian De Sica e Lillo ha un titolo che nasconde una storia vera, quella di un autobus che ogni giorno sale dalla laguna alle Dolomiti.
Uscito nelle sale il 23 dicembre 2024, Cortina Express è una commedia diretta da Eros Puglielli che recupera alcuni ingredienti tipici delle commedie natalizie italiane, mescolandoli con situazioni surreali, personaggi sopra le righe e una trama attraversata da misteri e imbrogli. Protagonisti sono Christian De Sica, Lillo Petrolo e Isabella Ferrari, affiancati da un cast corale nel quale spicca anche Paolo Calabresi.
L'azienda che porta questo nome gestisce collegamenti a lunga percorrenza ogni giorno. Le corse uniscono Cortina d'Ampezzo, l'Alta Badia, l'Alta Pusteria e il Cadore con l'aeroporto Marco Polo, Mestre e Treviso. In alta stagione la rete si allarga ad altre località di montagna. A bordo ci sono Wi-Fi gratuito e mezzi moderni, tra cui gli Irizar Euro 6, e la società offre anche noleggio con conducente e, d'estate, il trasporto bici con il Bike Express.
Il dettaglio più curioso è l'integrazione con la rete nazionale. Grazie all'accordo con Itabus, un biglietto unico consente di raggiungere le Dolomiti partendo da Milano, Bologna, Roma o Napoli, con cambio a Venezia o in altri snodi. Il viaggio dei due protagonisti, insomma, è replicabile da qualsiasi spettatore: basta scegliere la data e salire a bordo.
Lucio De Roberti, viveur di mezza età, sale a Cortina per impedire il matrimonio del nipote con Guendalina, figlia della temibile discografica Patrizia Giordano. Quest'ultima ha un'azienda sull'orlo del crack e un marito succube, e punta a intestare la società a Dino Doni, artista senza fortuna arrivato in paese con la figlia, per scaricare i debiti. Da questo intreccio nasce una commedia corale che mescola equivoci sentimentali, gangster russi e un pizzico di spy story.
La coppia comica formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo è il motore del film. Accanto a loro Isabella Ferrari, che con De Sica aveva esordito giovanissima in Sapore di mare, interpreta Patrizia come una stratega senza scrupoli, mascalzona quanto lui. Paolo Calabresi è l'eccezionale boss russo Alexei Smirnoff e, per il ruolo, si è messo a studiare la lingua. Marco Marzocca presta il volto al marito Aristide, mentre Veronica Logan, Francesco Bruni, Beatrice Modica, Ernesto D'Argenio e Riccardo Maria Manera completano un ensemble ben calibrato. Tra le figure più attuali spicca il trapper Osso Sacro, bersaglio satirico di un film che strizza l'occhio all'oggi.