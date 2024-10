Corto Maltese: Rainbow annuncia lo sviluppo della serie live-action tratta dall'opera di Hugo Pratt

Rainbow Group ha annunciato che verrà sviluppata una serie live-action ispirata a Corto Maltese, il personaggio creato da Hugo Pratt, di cui si racconteranno le avventure in giro per il mondo.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Cong SA, che possiede tutte le proprietà intellettuali di Pratt.

Il fumetto è stato pubblicato dal 1967 al 1989 e la prima graphic novel, Una ballata del mare salato, ha conquistato il pubblico internazionale.

Dopo la morte di Pratt, il personaggio è ritornato in scena con cinque nuove storie disegnate e scritte da Juan Diaz Canales e Ruben Pellejero, e due realizzate da Bastien Vives e Martin Quenehen.

In tutto il mondo le avventure di Corto Maltese hanno venduto oltre 11 milioni di copie.

Nel 2022 era stato Frank Miller a mettersi al lavoro su un possibile adattamento live-action per StudioCanal, progetto che non si è però concretizzato.

Iginio Straffi, CEO di Rainbow, ha dichiarato:

Questo progetto è un sogno che diventa realtà. Sono un enorme fan di Hugo Pratt e ho sempre voluto lavorare su Corto Maltese. Ho aspettato pazientemente il momento giusto e di avere le giuste risorse artistiche per rendere omaggio a uno degli autori italiani più importanti al mondo. Finalmente è arrivato quel giorno e sono davvero entusiasta, è realmente un grandissimo onore per me.