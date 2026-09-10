Cosa accadrà a Visione dopo Visionquest? Paul Bettany anticipa un nuovo inizio

Pubblicazione: 10 settembre alle 10:45

Il Marvel Cinematic Universe si prepara a riabbracciare uno dei suoi personaggi più complessi e filosoficamente affascinanti. Visione, l'androide senziente interpretato da Paul Bettany, tornerà protagonista nella serie Disney+ VisionQuest, ma questa non sarà affatto la sua ultima apparizione nell'universo condiviso Marvel. L'attore britannico ha recentemente condiviso dettagli che lasciano intravedere un futuro ricco di possibilità per il suo personaggio, trasformando la serie in arrivo non in un finale di percorso, ma in un vero e proprio trampolino di lancio.

Wandavision -Marvel Studios

In un'intervista concessa a CinemaBlend, Bettany ha confermato che: con Visione Bianco, la versione del personaggio riprogrammata come arma da S.W.O.R.D. e priva dei ricordi e dell'umanità che definivano l'originale. La serie, creata da Terry Matalas, seguirà il tentativo di questo essere die, soprattutto,al di là della programmazione militare.

Le parole di Bettany sono particolarmente rivelatrici quando descrive l'evoluzione del personaggio, oltre a lanciare una dichiarazione finale che non può che far drizzare le antenne a tutti i fan del mondo Marvel sul futuro del personaggio:

"Iniziamo lo show con lui come Visione Bianco, riprogrammato come arma. Penso che alla fine arrivi a liberarsi da chi lo ha riprogrammato, e cerchi autodeterminazione. Alla fine del nostro show, penso vedrete che rappresenta un trampolino davvero eccitante per ciò che Visione potrebbe fare in futuro". -Paul Bettany a CinemaBlend

È questo concetto di agency, di libertà di scelta e capacità di agire autonomamente, che rappresenta il cuore narrativo della serie. Un tema profondamente umano per un personaggio che ha sempre oscillato tra l'artificiale e l'autentico. Non un addio, dunque, ma un nuovo inizio. La serie non si limiterà a concludere l'arco narrativo aperto in WandaVision, ma costruirà le fondamenta per ulteriori sviluppi del personaggio nell'MCU.

Wandavision -Marvel Studios

La decisione di espandere il ruolo di VisioneIl personaggio rappresentanel creare figure complesse che esplorano: cosa significa essere vivi, cosa definisce l'umanità, come si costruisce un'identità.in WandaVision aveva toccato corde emotive profonde, trasformando una serie di supereroi in

VisionQuest, con la sua data di uscita fissata per il 14 ottobre 2026 su Disney+, promette di continuare questa esplorazione filosofica portandola in territori nuovi. Un Visione che cerca libertà e autodeterminazione dopo essere stato usato come arma è una metafora potente che risuona ben oltre i confini del genere supereroistico. E sapere che questo viaggio non si concluderà con i titoli di coda della serie, ma continuerà attraverso il tessuto narrativo più ampio dell'MCU, rende l'attesa ancora più carica di aspettative.

Resta da vedere come VisionQuest gestirà l'assenza di Wanda Maximoff, il cui destino dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia rimane volutamente ambiguo. La relazione tra i due personaggi è stata uno dei pilastri emotivi della Fase Quattro dell'MCU, e qualsiasi sviluppo futuro di Visione dovrà necessariamente fare i conti con questa eredità narrativa. Ciò che appare certo è che la Marvel Studios ha piani a lungo termine per questo personaggio, e VisionQuest rappresenta non una conclusione ma un nuovo capitolo.