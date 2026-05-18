Cosa ci lascia AI Vision Fest: cinque temi emersi dalle giornate del GAMM

Pubblicazione: 18 maggio alle 09:00

AI Vision Fest si è concluso, ma molte delle questioni affrontate durante le due giornate continueranno inevitabilmente a essere discusse. Cinque temi sembrano emergere con particolare forza.

: generare non significa automaticamente creare. Il secondo è il rapporto tra competenze tradizionali e nuove tecnologie. Il terzo riguarda la formazione: i professionisti di domani dovranno conoscere strumenti che oggi cambiano a una velocità impressionante.

Il quarto è l’ibridazione dei linguaggi. Cinema, animazione, videogiochi e installazioni utilizzano sempre più spesso tecnologie comuni. Infine c’è la questione industriale. L’AI potrà ridurre alcuni costi e velocizzare alcune fasi produttive, ma introdurrà contemporaneamente nuovi processi e nuove professionalità.

Il valore di AI Vision Fest è stato soprattutto quello di mettere insieme questi aspetti. Non soltanto tecnologia. Non soltanto arte. Ma precisamente quel territorio di confine tra arte, scienza e industria che il progetto si proponeva di esplorare fin dalla sua ideazione.