Cosa ci lascia AI Vision Fest: cinque temi emersi dalle giornate del GAMM
Il AI Vision Fest si è appena concluso ma ha lasciato dentro ognuno di noi diversi spunti di riflessione su quello che ci attende nel mondo dell'intelligenza artificiale e di come sarà centrale nei film e nell'audiovisivo.
AI Vision Fest si è concluso, ma molte delle questioni affrontate durante le due giornate continueranno inevitabilmente a essere discusse. Cinque temi sembrano emergere con particolare forza.
Il quarto è l’ibridazione dei linguaggi. Cinema, animazione, videogiochi e installazioni utilizzano sempre più spesso tecnologie comuni. Infine c’è la questione industriale. L’AI potrà ridurre alcuni costi e velocizzare alcune fasi produttive, ma introdurrà contemporaneamente nuovi processi e nuove professionalità.
Il valore di AI Vision Fest è stato soprattutto quello di mettere insieme questi aspetti. Non soltanto tecnologia. Non soltanto arte. Ma precisamente quel territorio di confine tra arte, scienza e industria che il progetto si proponeva di esplorare fin dalla sua ideazione.