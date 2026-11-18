Cosa significa davvero il finale di Infinite? La timeline nascosta e gli indizi che anticipano un possibile sequel
Infinite con Mark Wahlberg spiegato: scopri la timeline complessa, il significato del finale, la reincarnazione degli Infiniti e le possibilità di sequel del film.
Tra i thriller fantascientifico più intriganti degli ultimi anni, Infinite diretto da Antoine Fuqua ha trovato nuova vita su Netflix dopo un'uscita cinematografica travagliata nel 2021. Con un cast stellare guidato da Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Dylan O'Brien e Sophie Cookson, il film introduce un concetto affascinante: cosa accadrebbe se alcune persone potessero reincarnarsi all'infinito, conservando tutti i ricordi delle vite precedenti. Ma dietro l'azione adrenalinica e le sequenze spettacolari, Infinite nasconde una struttura temporale complessa e un finale che solleva interrogativi sul destino dei protagonisti e sulla possibilità di un sequel.
Il protagonista Evan McCauley vive nel 2020 convinto di essere affetto da schizofrenia. Le voci che sente e le visioni che lo tormentano sembrano confermare la diagnosi medica, ma la realtà è ben diversa. Quelle immagini non sono allucinazioni: sono i ricordi frammentati della sua vita precedente come Heinrich Treadway, un Infinito che nel 1985 aveva nascosto un misterioso dispositivo a forma di uovo per impedire a Bathurst di utilizzarlo come arma di distruzione di massa.
La timeline del film si articola essenzialmente su tre momenti storici che si intrecciano nella narrazione. Il primo livello temporale ci riporta al 1985, quando Heinrich Treadway combatte disperatamente per sottrarre l'Uovo a Ted Bathurst. Questo marchingegno, alimentato da una fonte di energia potentissima, rappresenta la chiave per realizzare il piano apocalittico dei Nichilisti: eliminare ogni forma di vita sulla Terra, rendendo impossibile qualsiasi reincarnazione futura.
Il secondo blocco narrativo si svolge nel 2020, dove incontriamo Evan McCauley nella sua esistenza apparentemente ordinaria. Quando Nora Brightman, la reincarnazione di Leona, alleata di Heinrich nella vita precedente, lo ritrova, la verità emerge in modo dirompente. Evan scopre di non essere malato, ma di appartenere a una stirpe antica di esseri capaci di sfidare la morte stessa. Nora diventa la sua guida in questo mondo nascosto, spiegandogli la divisione tra Credenti e Nichilisti e l'urgenza della missione: impedire che Bathurst, reincarnatosi anche lui, possa completare la sua arma definitiva.
Ciò che rende Infinite particolarmente stratificato è il modo in cui i ricordi di Heinrich affiorano gradualmente nella coscienza di Evan. Non si tratta di un semplice flashback: è un processo di risveglio che permette a McCauley di accedere non solo alle memorie, ma anche alle abilità soprannaturali che Treadway aveva sviluppato nel corso delle sue molteplici esistenze. Questa capacità di influenzare il mondo circostante sfidando le leggi della fisica diventa cruciale nello scontro finale.
L'assalto finale alla tenuta di Bathurst in Scozia vede Evan e Nora combattere contro il tempo. Prima dello scontro decisivo, Bathurst spara a Evan alla testa con il Dethroner, una pistola progettata per sparare proiettili speciali capaci di estrarre l'anima di un Infinito, impedendone per sempre la reincarnazione. Ma Evan sopravvive grazie a una placca d'acciaio nel cranio, conseguenza di un incidente d'auto della sua giovinezza. Questo particolare, apparentemente casuale, si rivela provvidenziale.
Con l'aiuto dell'Artigiano, un altro Infinito interpretato da Jason Mantzoukas, Evan riesce finalmente a sbloccare tutti i ricordi di Treadway attraverso un dispositivo chiamato serbatoio di memoria. Questo momento rappresenta la vera trasformazione del protagonista: non è più l'Evan confuso e fragile dell'inizio, ma un guerriero con secoli di esperienza combattiva e poteri straordinari. Può ora camminare sull'ala di un aereo in volo sfidando le forze fisiche, manipolare l'ambiente circostante e accedere a conoscenze marziali accumulate in numerose vite.
Sia Evan che Nora perdono la vita nell'impresa. Per personaggi normali sarebbe una tragedia definitiva, ma per gli Infiniti la morte è solo una transizione. Ed è qui che il film introduce il terzo livello temporale, proiettandoci anni dopo gli eventi principali. Nora si è reincarnata e ha finalmente ritrovato Abel, il suo grande amore perduto nel 1985, ora anch'egli rinato in un nuovo corpo. Il loro ricongiungimento rappresenta una delle poche note positive in una narrazione altrimenti densa di conflitto.
Evan, invece, si risveglia in Indonesia in un nuovo corpo. Il film si chiude con l'arrivo dell'Artigiano, che porta con sé una katana e inizia a stimolare i ricordi della vita precedente di Evan. Questo epilogo non è semplicemente una conclusione rassicurante: è un chiaro gancio per un possibile sequel. L'Artigiano sta evidentemente reclutando il nuovo Evan per continuare la missione dei Credenti, suggerendo che la minaccia dei Nichilisti non è stata completamente neutralizzata.
La struttura narrativa di Infinite gioca costantemente con la sovrapposizione tra passato e presente, rendendo la distinzione tra Heinrich ed Evan sempre più sfumata. Questo approccio riflette il tema centrale del film: l'identità di una persona è definita dal corpo che abita o dalla somma delle esperienze accumulate attraverso le vite. Evan diventa Heinrich nel momento in cui accede ai suoi ricordi, o sono sempre stati la stessa entità espressa in forme diverse. Il film lascia queste domande filosofiche sullo sfondo, privilegiando l'azione, ma il sottotesto rimane intrigante per chi vuole approfondire.
Un aspetto interessante riguarda la natura dell'Uovo stesso. Non viene mai spiegato completamente come funzioni a livello tecnico, mantenendo un'aura di mistero tipica del genere fantascientifico. Sappiamo che richiede una fonte di energia specifica per essere attivato e che il suo raggio d'azione è globale, ma i meccanismi esatti rimangono volutamente oscuri. Questa scelta narrativa mantiene il focus sul conflitto tra le fazioni piuttosto che sulla tecnologia in sé.
La regia di Antoine Fuqua, veterano dell'action movie con titoli come Training Day e The Equalizer, conferisce a Infinite un ritmo serrato e sequenze d'azione coreografate con precisione. Tuttavia, il film non riesce sempre a bilanciare l'ambizione concettuale con le convenzioni del genere. Alcune idee sulla reincarnazione e sulla memoria vengono appena sfiorate per lasciare spazio a inseguimenti e sparatorie, creando la sensazione che il potenziale filosofico della premessa sia sottoutilizzato.
Il finale aperto di Infinite è chiaramente costruito per permettere un seguito. Con Evan reincarnato e l'Artigiano pronto a guidarlo in una nuova missione, le possibilità narrative sono molteplici. Un sequel potrebbe esplorare altri Infiniti storici, approfondire la guerra millenaria tra Credenti e Nichilisti, o introdurre nuove minacce. L'universo creato dal film offre spazio per espandersi, anche senza necessariamente mantenere Mark Wahlberg come protagonista, dato che il suo personaggio potrebbe reincarnarsi in un corpo diverso interpretato da un altro attore. Nonostante le critiche tiepide ricevute al momento dell'uscita, Infinite ha trovato un pubblico fedele sulla piattaforma Netflix, dove la possibilità di fruizione domestica sembra valorizzarne l'aspetto spettacolare e la premessa intrigante. Per chi apprezza i thriller fantascientifici che mescolano azione e concetti metafisici, il film offre un intrattenimento solido, anche se non sempre all'altezza delle sue ambizioni teoriche.