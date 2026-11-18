Pubblicazione: 18 novembre alle 21:30

Tra i thriller fantascientifico più intriganti degli ultimi anni, Infinite diretto da Antoine Fuqua ha trovato nuova vita su Netflix dopo un'uscita cinematografica travagliata nel 2021. Con un cast stellare guidato da Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Dylan O'Brien e Sophie Cookson, il film introduce un concetto affascinante: cosa accadrebbe se alcune persone potessero reincarnarsi all'infinito, conservando tutti i ricordi delle vite precedenti. Ma dietro l'azione adrenalinica e le sequenze spettacolari, Infinite nasconde una struttura temporale complessa e un finale che solleva interrogativi sul destino dei protagonisti e sulla possibilità di un sequel.





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La premessa del film è tanto semplice quanto potente: esistono gli Infiniti, esseri umani capaci di reincarnarsi nel corso della storia mantenendo intatti i ricordi di tutte le loro esistenze passate.i Credenti, che considerano la reincarnazione un dono da proteggere e usare per fare del bene, e i Nichilisti, guidati dal tormentato Bathurst, che vedono l'immortalità come una maledizione dalla quale liberarsi a qualunque costo, anche distruggendo l'intera umanità.Il protagonista Evan McCauley vive nel 2020 convinto di essere affetto da schizofrenia. Le voci che sente e le visioni che lo tormentano sembrano confermare la diagnosi medica, ma la realtà è ben diversa. Quelle immagini non sono allucinazioni:un Infinito che nel 1985 aveva nascosto un misterioso dispositivo a forma di uovo per impedire a Bathurst di utilizzarlo come arma di distruzione di massa.La timeline del film si articola essenzialmente su tre momenti storici che si intrecciano nella narrazione. Il primo livello temporale ci riporta al 1985, quando Heinrich Treadway combatte disperatamente per sottrarre l'Uovo a Ted Bathurst. Questo marchingegno, alimentato da una fonte di energia potentissima,eliminare ogni forma di vita sulla Terra, rendendo impossibile qualsiasi reincarnazione futura.

Una scena dal film Infinite fonte: Prime Video

Il secondo blocco narrativo si svolge nel 2020, dove incontriamo Evan McCauley nella sua esistenza apparentemente ordinaria. Quando Nora Brightman, la reincarnazione di Leona, alleata di Heinrich nella vita precedente, lo ritrova, la verità emerge in modo dirompente.Nora diventa la sua guida in questo mondo nascosto, spiegandogli la divisione tra Credenti e Nichilisti e l'urgenza della missione: impedire che Bathurst, reincarnatosi anche lui, possa completare la sua arma definitiva.Ciò che rende Infinite particolarmente stratificato è il modo in cui i ricordi di Heinrich affiorano gradualmente nella coscienza di Evan. Non si tratta di un semplice flashback:ma anche alle abilità soprannaturali che Treadway aveva sviluppato nel corso delle sue molteplici esistenze. Questa capacità di influenzare il mondo circostante sfidando le leggi della fisica diventa cruciale nello scontro finale.Il culmine del film vede Bathurst riuscire finalmente a recuperare l'Uovo dopo aver conquistato The Hub, la base segreta dei Credenti, estraendolo dal cadavere di Heinrich Treadway.. Bathurst intende far esplodere il dispositivo sorvolando Glasgow, innescando una reazione a catena che sterminerebbe non solo l'umanità, ma ogni forma di vita sul pianeta, dalle piante agli animali. La sua follia è tale da voler cancellare completamente la possibilità di esistenza futura.L'assalto finale alla tenuta di Bathurst in Scozia vede Evan e Nora combattere contro il tempo. Prima dello scontro decisivo, Bathurst spara a Evan alla testa con il Dethroner,, impedendone per sempre la reincarnazione. Ma Evan sopravvive grazie a una placca d'acciaio nel cranio, conseguenza di un incidente d'auto della sua giovinezza. Questo particolare, apparentemente casuale, si rivela provvidenziale.



Con l'aiuto dell'Artigiano, un altro Infinito interpretato da Jason Mantzoukas, Evan riesce finalmente a sbloccare tutti i ricordi di Treadway attraverso un dispositivo chiamato serbatoio di memoria. Questo momento rappresenta la vera trasformazione del protagonista: non è più l'Evan confuso e fragile dell'inizio, ma un guerriero con secoli di esperienza combattiva e poteri straordinari. Può ora camminare sull'ala di un aereo in volo sfidando le forze fisiche, manipolare l'ambiente circostante e accedere a conoscenze marziali accumulate in numerose vite.





Una scena dal film Infinite fonte: Prime Video

La sequenza sull'aereo di Bathurst è il punto di non ritorno. Evan, lanciandosi con la moto da una scogliera e atterrando sul velivolo, usa la sua spada da samurai per aggrapparsi all'ala mentre il veicolo vola verso Glasgow.rappresenta la battaglia tra chi accetta il ciclo della vita e chi vuole spezzarlo per sempre. Durante il combattimento, Evan riesce a impedire l'attivazione dell'Uovo, ma il prezzo è altissimo.Sia Evan che Nora perdono la vita nell'impresa. Per personaggi normali sarebbe una tragedia definitiva, ma per gli Infiniti la morte è solo una transizione. Ed è qui che il film introduce il terzo livello temporale, proiettandoci anni dopo gli eventi principali., ora anch'egli rinato in un nuovo corpo. Il loro ricongiungimento rappresenta una delle poche note positive in una narrazione altrimenti densa di conflitto.Evan, invece, si risveglia in Indonesia in un nuovo corpo. Il film si chiude con l'arrivo dell'Artigiano, che porta con sé una katana e inizia a stimolare i ricordi della vita precedente di Evan.: è un chiaro gancio per un possibile sequel. L'Artigiano sta evidentemente reclutando il nuovo Evan per continuare la missione dei Credenti, suggerendo che la minaccia dei Nichilisti non è stata completamente neutralizzata.

Una scena dal film Infinite fonte: Prime Video

La struttura narrativa di Infinite gioca costantemente con la sovrapposizione tra passato e presente, rendendo la distinzione tra Heinrich ed Evan sempre più sfumata.l'identità di una persona è definita dal corpo che abita o dalla somma delle esperienze accumulate attraverso le vite. Evan diventa Heinrich nel momento in cui accede ai suoi ricordi, o sono sempre stati la stessa entità espressa in forme diverse. Il film lascia queste domande filosofiche sullo sfondo, privilegiando l'azione, ma il sottotesto rimane intrigante per chi vuole approfondire.Non viene mai spiegato completamente come funzioni a livello tecnico, mantenendo un'aura di mistero tipica del genere fantascientifico. Sappiamo che richiede una fonte di energia specifica per essere attivato e che il suo raggio d'azione è globale, ma i meccanismi esatti rimangono volutamente oscuri. Questa scelta narrativa mantiene il focus sul conflitto tra le fazioni piuttosto che sulla tecnologia in sé.Il personaggio di Bathurst merita una riflessione particolare. Interpretato con intensità da Chiwetel Ejiofor, non è un villain monodimensionale. La sua follia nasce da un tormento autentico: ha vissuto così tante vite da essere esausto,l fatto che sia disposto a sacrificare miliardi di vite per raggiungere questo obiettivo lo rende mostruoso, ma la sua motivazione ha una logica interna che lo rende più complesso del tipico cattivo. In un certo senso, Bathurst rappresenta il lato oscuro dell'immortalità: la stanchezza esistenziale portata all'estremo.La regia di Antoine Fuqua, veterano dell'action movie con titoli come Training Day e The Equalizer, conferisce a Infinite un ritmo serrato e sequenze d'azione coreografate con precisione. Tuttavia,Alcune idee sulla reincarnazione e sulla memoria vengono appena sfiorate per lasciare spazio a inseguimenti e sparatorie, creando la sensazione che il potenziale filosofico della premessa sia sottoutilizzato.







Mark Wahlberg porta la sua consueta fisicità al ruolo di Evan, ma il personaggio è forse meno sfaccettato di quanto la complessità della storia richiederebbe.o avviene in modo relativamente rapido, lasciando poco spazio all'elaborazione emotiva di una rivelazione così sconvolgente. Sophie Cookson come Nora offre una presenza solida, anche se la sua storia d'amore con Abel viene accennata più che sviluppata, servendo principalmente come motivazione per le sue azioni.Il finale aperto di Infinite è chiaramente costruito per permettere un seguito. Con Evan reincarnato e l'Artigiano pronto a guidarlo in una nuova missione, le possibilità narrative sono molteplici.approfondire la guerra millenaria tra Credenti e Nichilisti, o introdurre nuove minacce. L'universo creato dal film offre spazio per espandersi, anche senza necessariamente mantenere Mark Wahlberg come protagonista, dato che il suo personaggio potrebbe reincarnarsi in un corpo diverso interpretato da un altro attore. Nonostante le critiche tiepide ricevute al momento dell'uscita,, dove la possibilità di fruizione domestica sembra valorizzarne l'aspetto spettacolare e la premessa intrigante. Per chi apprezza i thriller fantascientifici che mescolano azione e concetti metafisici, il film offre un intrattenimento solido, anche se non sempre all'altezza delle sue ambizioni teoriche.