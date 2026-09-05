Cosa succede ad Antonio Banderas in Code Name Banshee? La spiegazione del finale del thriller

Pubblicazione: 05 settembre alle 16:14

Code Name Banshee, conosciuto in Italia come Nome in codice Banshee, è uno di quei thriller che puntano sulla tensione narrativa e su un cast che sa il fatto suo. Con Antonio Banderas nei panni di un ex sicario tormentato dal passato e Jaime King in quelli di una giovane assassina tradita, il film diretto da Jon Keeyes nel 2022 va in onda questa sera su Canale 20 alle 21:10. Ma se aveste bisogno di capire l'intricato finale del film, questo è il posto giusto. Cos'è successo a Caleb? Perché Anthony lo stava cercando? E Banshee trova suo padre? Prima di tutto bisogna fare un passo indietro e capire l'antefatto.





, nome in codice Banshee, viene pressata dalla CIA per ottenere informazioni su due uomini scomparsi:Entrambi erano a capo di un'organizzazione privata incaricata di consegnare un bene ai russi, ma qualcosa è andato storto. Durante l'operazione, la CIA ha ingaggiato Anthony Greene, ex membro delle forze speciali, e la sua squadra per impedire la consegna. Ne è nata una sparatoria violenta: il bene è stato sottratto, Caleb è fuggito e Jeremy è stato colpito, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato.. Banshee, però, non crede alla versione ufficiale. È convinta della lealtà di suo padre e di Caleb, e abbandona l'organizzazione giurando di scoprire la verità. Il film alterna il presente della protagonista a flashback del passato, rivelando gradualmente il legame profondo che la unisce a Caleb. È stato lui ad addestrarla, a conoscerla da quando aveva sette anni, a trasformarla nella killer spietata che è diventata.

Cinque anni dopo, Banshee lavora come assassina a contratto. Durante una missione si ritrova faccia a faccia con Anthony Greene, l'uomo che ha dato il via a tutta la catena di eventi. Greene sta cercando Caleb e le offre il compenso del contratto in cambio di informazioni. Ma Banshee non ha alcuna intenzione di tradire l'unica persona che la lega ancora a suo padre. Fugge e decide di trovare Caleb prima di lui, per scoprire finalmente cosa è successo davvero quella notte.





Attraverso una serie di flashback, Banshee ricorda il nome di un luogo: Wellburg, nel New Jersey. Non sappiamo esattamente quale significato abbia per Caleb, ma è lì che lei, con l'aiuto di un contatto di nome Kronos, riesce a rintracciarlo.assumendo il nome di Walter Herrero, ha comprato un bar e una casa, costruendosi una nuova vita lontano dal passato. Vivere nell'ombra per tutto quel tempo gli ha permesso di cancellare ogni traccia, di diventare, almeno sulla carta, un'altra persona., soprattutto quando hai trascorso una vita a consegnare beni pericolosi e a destreggiarti tra organizzazioni oscure. Caleb si è ritirato in una remota località dell'Alaska, immerso in un paesaggio fatto di montagne innevate e foreste impenetrabili, cercando la pace interiore.la sua tranquillità viene bruscamente interrotta.ed è ora in fuga, braccata da spietati killer disposti a tutto per eliminarla.

Caleb, nonostante il desiderio di rimanere fuori dai guai, non può ignorare la situazione. I due si ritrovano così coinvolti in una pericolosa caccia all'uomo, costretti a unire le forze per sopravvivere. Caleb e Banshee dovranno mettere in gioco tutte le loro abilità, sfruttando al massimo le loro capacità di combattimento e la loro astuzia, per avere la meglio sui loro nemici. In un finale esplosivo, i due si troveranno faccia a faccia con i loro inseguitori, in una battaglia all'ultimo sangue. Per Caleb sarà l'occasione di trovare la redenzione, dimostrando di poter usare le sue abilità per proteggere e non per distruggere. Per Banshee, invece, sarà il momento di vendicarsi dei traditori e di riprendere in mano il proprio destino.