Cosa succede ad Antonio Banderas in Code Name Banshee? La spiegazione del finale del thriller
Cosa succede nel complicato e intricato thriller, Code Name Banshee? La spiegazione di un finale da decifrare.
Code Name Banshee, conosciuto in Italia come Nome in codice Banshee, è uno di quei thriller che puntano sulla tensione narrativa e su un cast che sa il fatto suo. Con Antonio Banderas nei panni di un ex sicario tormentato dal passato e Jaime King in quelli di una giovane assassina tradita, il film diretto da Jon Keeyes nel 2022 va in onda questa sera su Canale 20 alle 21:10. Ma se aveste bisogno di capire l'intricato finale del film, questo è il posto giusto. Cos'è successo a Caleb? Perché Anthony lo stava cercando? E Banshee trova suo padre? Prima di tutto bisogna fare un passo indietro e capire l'antefatto.
Dichiarati traditori dalla CIA, entrambi sono finiti nel mirino di una taglia. Banshee, però, non crede alla versione ufficiale. È convinta della lealtà di suo padre e di Caleb, e abbandona l'organizzazione giurando di scoprire la verità. Il film alterna il presente della protagonista a flashback del passato, rivelando gradualmente il legame profondo che la unisce a Caleb. È stato lui ad addestrarla, a conoscerla da quando aveva sette anni, a trasformarla nella killer spietata che è diventata.
Cinque anni dopo, Banshee lavora come assassina a contratto. Durante una missione si ritrova faccia a faccia con Anthony Greene, l'uomo che ha dato il via a tutta la catena di eventi. Greene sta cercando Caleb e le offre il compenso del contratto in cambio di informazioni. Ma Banshee non ha alcuna intenzione di tradire l'unica persona che la lega ancora a suo padre. Fugge e decide di trovare Caleb prima di lui, per scoprire finalmente cosa è successo davvero quella notte.
Ma il passato non si cancella facilmente, soprattutto quando hai trascorso una vita a consegnare beni pericolosi e a destreggiarti tra organizzazioni oscure. Caleb si è ritirato in una remota località dell'Alaska, immerso in un paesaggio fatto di montagne innevate e foreste impenetrabili, cercando la pace interiore. Quando Banshee lo raggiunge, la sua tranquillità viene bruscamente interrotta. La giovane assassina è stata tradita dalla sua stessa organizzazione ed è ora in fuga, braccata da spietati killer disposti a tutto per eliminarla.
Caleb, nonostante il desiderio di rimanere fuori dai guai, non può ignorare la situazione. I due si ritrovano così coinvolti in una pericolosa caccia all'uomo, costretti a unire le forze per sopravvivere. Caleb e Banshee dovranno mettere in gioco tutte le loro abilità, sfruttando al massimo le loro capacità di combattimento e la loro astuzia, per avere la meglio sui loro nemici. In un finale esplosivo, i due si troveranno faccia a faccia con i loro inseguitori, in una battaglia all'ultimo sangue. Per Caleb sarà l'occasione di trovare la redenzione, dimostrando di poter usare le sue abilità per proteggere e non per distruggere. Per Banshee, invece, sarà il momento di vendicarsi dei traditori e di riprendere in mano il proprio destino.