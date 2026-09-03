Cos'ha fatto Ilenia Bazzacco dopo Masterchef? La vita della concorrente prima della tragica morte

Pubblicazione: 03 settembre alle 14:07

Il 2 settembre 2026 si è spenta a Castelfranco Veneto Ilenia Bazzacco, volto della cucina italiana e protagonista della prima storica edizione di MasterChef Italia nel 2011. Aveva 54 anni e da quasi tre anni affrontava con coraggio un tumore ovarico, una battaglia di cui aveva scelto di parlare pubblicamente, accompagnata dall'affetto del marito Marco Montanino, dei figli Riccardo e Andrea e di tutta la sua famiglia.





, Ilenia rappresentava quella storia di trasformazione che il talent culinario sapeva raccontare meglio di ogni altro.. La cucina era la sua passione privata, quella dimensione intima e familiare che moltissimi italiani conoscono bene. Poi arrivò la televisione, la sfida davanti alle telecamere, e quella passione divenne mestiere.del format Sky, quella che avrebbe aperto la strada a una delle trasmissioni più seguite e longeve della televisione nazionale., quando MasterChef era ancora una scommessa e nessuno immaginava il fenomeno che sarebbe diventato. Ilenia fu tra i protagonisti di quella scommessa vinta. Ma

Poco dopo, la trevigiana non abbandonò i fornelli. Anzi, li trasformò in una professione articolata e multiforme. Per sette anni condusse 2 chiacchiere in cucina su 7Gold, portando il suo stile spontaneo e la sua competenza tecnica nel palinsesto televisivo. Ma il suo lavoro spaziava ben oltre la conduzione: era diventata content creator, home economist, food stylist, personal chef e fotografa. Collaborava con aziende del settore alimentare, si occupava di editoria, teneva corsi di cucina, eventi e showcooking. Faceva anche la cuoca a domicilio, riportando quel calore domestico che l'aveva caratterizzata fin dall'inizio.





, il sito attraverso il quale continuava a raccontare la sua idea di cucina e il suo rapporto profondo con le tradizioni., per condividere ricette, tecniche, ma anche una filosofia del cucinare legata alla genuinità e alla memoria. Un ponte tra la casa e il professionismo, tra la semplicità e la ricerca.

La malattia era arrivata quasi tre anni fa. Un tumore ovarico, una di quelle diagnosi che cambiano tutto. Ilenia aveva scelto di non nascondersi, di affrontare il percorso con dignità e trasparenza, circondata dall'amore della sua famiglia. Aveva continuato a lavorare, a coltivare i suoi progetti, a essere presente nella vita di chi le voleva bene. Fino all'ultimo.



La notizia della sua scomparsa ha colpito non solo il mondo della televisione e della cucina, ma anche tutti coloro che l'avevano conosciuta attraverso lo schermo, nei corsi, negli eventi, o semplicemente seguendola sui social. Ilenia Bazzacco lascia un vuoto, ma anche una testimonianza di passione, autenticità e resilienza che va oltre i fornelli.