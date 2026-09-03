Cos'ha fatto Ilenia Bazzacco dopo Masterchef? La vita della concorrente prima della tragica morte
Ilenia Bazzacco, concorrente di MasterChef Italia 1, è morta a 54 anni dopo aver combattuto contro un tumore ovarico. La trevigiana aveva trasformato la passione in professione.
Il 2 settembre 2026 si è spenta a Castelfranco Veneto Ilenia Bazzacco, volto della cucina italiana e protagonista della prima storica edizione di MasterChef Italia nel 2011. Aveva 54 anni e da quasi tre anni affrontava con coraggio un tumore ovarico, una battaglia di cui aveva scelto di parlare pubblicamente, accompagnata dall'affetto del marito Marco Montanino, dei figli Riccardo e Andrea e di tutta la sua famiglia.
Nel 2011 conquistò il terzo posto nella prima edizione italiana del format Sky, quella che avrebbe aperto la strada a una delle trasmissioni più seguite e longeve della televisione nazionale. Fu un'edizione pionieristica, quando MasterChef era ancora una scommessa e nessuno immaginava il fenomeno che sarebbe diventato. Ilenia fu tra i protagonisti di quella scommessa vinta. Ma cos'ha fatto dopo la sua esperienza in Masterchef?
Poco dopo, la trevigiana non abbandonò i fornelli. Anzi, li trasformò in una professione articolata e multiforme. Per sette anni condusse 2 chiacchiere in cucina su 7Gold, portando il suo stile spontaneo e la sua competenza tecnica nel palinsesto televisivo. Ma il suo lavoro spaziava ben oltre la conduzione: era diventata content creator, home economist, food stylist, personal chef e fotografa. Collaborava con aziende del settore alimentare, si occupava di editoria, teneva corsi di cucina, eventi e showcooking. Faceva anche la cuoca a domicilio, riportando quel calore domestico che l'aveva caratterizzata fin dall'inizio.
La malattia era arrivata quasi tre anni fa. Un tumore ovarico, una di quelle diagnosi che cambiano tutto. Ilenia aveva scelto di non nascondersi, di affrontare il percorso con dignità e trasparenza, circondata dall'amore della sua famiglia. Aveva continuato a lavorare, a coltivare i suoi progetti, a essere presente nella vita di chi le voleva bene. Fino all'ultimo.
La notizia della sua scomparsa ha colpito non solo il mondo della televisione e della cucina, ma anche tutti coloro che l'avevano conosciuta attraverso lo schermo, nei corsi, negli eventi, o semplicemente seguendola sui social. Ilenia Bazzacco lascia un vuoto, ma anche una testimonianza di passione, autenticità e resilienza che va oltre i fornelli.