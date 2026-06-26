Coyote vs. Acme arriva nei cinema italiani: il film salvato dalla cancellazione ha una data

Pubblicazione: 26 giugno alle 17:19

Dopo essere diventato uno dei casi produttivi più clamorosi degli ultimi anni, Coyote vs. Acme è finalmente pronto ad arrivare nei cinema italiani il 2 settembre, grazie alla distribuzione di Lucky Red. Il film che Warner Bros. aveva cancellato quando era ormai completato è riuscito a trovare un nuovo distributore, conquistando quella seconda possibilità che sembrava ormai impossibile. E, in fondo, non poteva esserci protagonista migliore di Willy il Coyote per raccontare una storia del genere.

Dail personaggio incarna infatti il perdente più ostinato della storia dell'animazione. Con la sua interminabile caccia a Beep Beep è diventata un classico senza tempo: ogni piano elaborato nei minimi dettagli finisce puntualmente in un'esplosione,, quasi sempre a causa degli improbabili prodotti della Acme. Eppure è proprio questa capacità di rialzarsi dopo ogni sconfitta ad aver trasformato Willy in uno dei personaggi più amati, simbolo di una perseveranza che non conosce limiti.

Coyote vs. Acme ribalta completamente questa dinamica, partendo da una domanda tanto semplice quanto brillante: cosa accadrebbe se Willy smettesse di dare la colpa alla sfortuna e decidesse invece di trascinare in tribunale la Acme, responsabile di avergli venduto per anni gadget tanto sofisticati sulla carta quanto disastrosi nella pratica? Il film è tratto dal racconto breve Coyote v. Acme di Ian Frazier, pubblicato sul New Yorker nel 1990, e sviluppa questa premessa trasformandola in una commedia che mescola live action e animazione.

Alla regia troviamo Dave Green, mentre James Gunn figura tra gli sceneggiatori, ha contribuito al soggetto ed è anche tra i produttori del progetto. Nel cast Will Forte interpreta l'avvocato che decide di rappresentare Willy nella sua assurda battaglia legale, convinto di poter dimostrare le responsabilità della Acme davanti a un tribunale. A opporsi a lui c'è John Cena, nei panni dell'ambizioso legale dell'azienda, disposto a tutto pur di difenderne gli interessi. Completano il cast anche Lana Condor e numerosi volti dell'universo Looney Tunes.

Naturalmente, visto che nel corso della storia fanno la loro comparsa anche alcuni dei personaggi più iconici dei, che avranno un ruolo tutt'altro che marginale e accompagneranno il Coyote nella sua improbabile ricerca di giustizia.rappresenta però anche una rivincita fuori dallo schermo. Il film era infatti, quandoaveva deciso di cancellarne l'uscita nonostante fosse già stato completato. Una scelta che aveva suscitato forti critiche da parte di pubblico e addetti ai lavori, fino a quando il progetto, trovando finalmente la strada delle sale cinematografiche.

Per una volta, quindi, la rivincita non appartiene soltanto a Willy il Coyote ed anche Coyote vs. Acme, dato ormai per perduto, è riuscito a sfuggire al proprio destino e ad arrivare finalmente sul grande schermo. Il recente successo del trailer ha confermato l'entusiasmo del pubblico nei confronti di un progetto che molti credevano non avrebbe mai visto la luce. Il debutto nelle sale italiane è fissato per il 2 settembre grazie a Lucky Red e segna il ritorno di uno dei personaggi più iconici dei Looney Tunes, anche se questa volta Beep Beep dovrà aspettare: il vero bersaglio del Coyote è la Acme.