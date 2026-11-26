Pubblicazione: 26 novembre alle 19:48

A cinquant'anni dall'uscita del primo Rocky, la saga cinematografica nata dalla penna di Sylvester Stallone non sembra avere alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Nonostante siano trascorsi più di tre anni dall'ultima apparizione sul grande schermo di Adonis Creed, Creed 4 rimane ufficialmente in fase di sviluppo, come ribadito da Michael B. Jordan in diverse occasioni. Il futuro del franchise, tuttavia, potrebbe essere molto diverso da quello immaginato dagli spettatori, soprattutto alla luce dei numerosi progetti paralleli sui quali Amazon MGM Studios sta investendo.

Le prime conferme sull'esistenza del quarto capitolo, quando lo storico produttore della sagaannunciò chesarebbe tornato anche dietro la macchina da presa, dopo aver esordito alla regia con Creed III.aveva espresso grande entusiasmo per, ipotizzando l'inizio della preproduzione entro l'anno successivo. Le tempistiche si sono però dilatate, complici anche i numerosi impegni professionali dell'attore.

Lo stesso Jordan, intervenuto nel febbraio del 2026 al Santa Barbara International Film Festival, ha rassicurato gli appassionati: “Credo proprio che Creed IV si farà sicuramente”. L'attore aveva già affrontato l'argomento qualche mese prima ai microfoni di Variety, spiegando di avere ancora qualcosa da raccontare attraverso il personaggio di Adonis. Allo stesso tempo, però, Jordan non sembra intenzionato a trascorrere altri quindici anni della sua carriera sul ring, preferendo immaginare un universo narrativo capace di sopravvivere anche senza il suo protagonista storico.

Creed 2, fonte: Warner Bros. Pictures

Per quanto riguarda la trama di Creed 4, il finale del precedente capitolo offre diversi possibili punti di partenza. Dopo aver affrontato i fantasmi del proprio passato attraverso lo scontro con Damian Anderson, Adonis potrebbe ritrovarsi a vivere una nuova fase della sua esistenza, maggiormente incentrata sul ruolo di padre e mentore. Particolarmente significativa, in tal senso, è la passione per la boxe manifestata dalla piccola Amara, interpretata da Mila Davis-Kent. Non è da escludere che il quarto film possa approfondire proprio il rapporto tra padre e figlia, riprendendo il tema del passaggio generazionale che ha sempre caratterizzato la saga di Rocky.

Creed 3, fonte: Warner Bros. Pictures

Al momento, tuttavia, non è stata diffusa una sinossi ufficiale. Oltre a, tra i possibili ritorni figuranonei panni di Bianca e la stessa. Rimane invece un grande interrogativo legato a. Il personaggio era completamente assente in Creed III e i ben noti contrasti tra l'attore e Irwin Winkler riguardanti i diritti del franchise rendono tutt'altro che scontata una sua partecipazione al prossimo capitolo. Interessanti novità arrivano invece dal fronte degli spin-off.

Nel maggio del 2026 Dolph Lundgren ha spiegato che il film dedicato a Ivan e Viktor Drago sarebbe stato accantonato per consentire allo studio di concentrarsi proprio sulla realizzazione di Creed 4. Nel frattempo, Prime Video sta lavorando a Delphi, serie televisiva ambientata nella storica palestra di pugilato frequentata da Adonis, già rinnovata per una seconda stagione prima ancora del debutto. Jordan ha inoltre anticipato lo sviluppo di un progetto televisivo incentrato su Amara. Quindi quando uscirà Creed 4? Al 26 novembre 2026 Amazon MGM Studios non ha ancora annunciato una data di distribuzione, né ha comunicato ufficialmente l'inizio delle riprese.

Considerando i numerosi impegni di Michael B. Jordan, tra cui il remake de Il caso Thomas Crown, atteso nel marzo del 2027 e del quale è sia protagonista che regista, ipotizzare un ritorno di Adonis sul grande schermo nel 2028 appare plausibile, ma resta una semplice previsione. A incidere sulle tempistiche potrebbe essere anche il fatto che Jordan tornerà a occuparsi personalmente della regia di Creed 4, oltre a vestire nuovamente i panni del protagonista. Quel che sembra ormai evidente è che il quarto capitolo potrebbe rappresentare molto più di un nuovo appuntamento cinematografico: l'occasione per raccogliere definitivamente l'eredità di Rocky e consegnarla a una nuova generazione di pugili.