Criminal Minds 20 sarà davvero l'ultima stagione? La decisione della produzione sorprende anche gli attori

Pubblicazione: 03 novembre alle 09:30

Dopo oltre vent'anni di indagini, serial killer e casi apparentemente impossibili da risolvere, Criminal Minds si prepara a dire addio al pubblico. La celebre serie poliziesca si concluderà ufficialmente con la ventesima stagione, prevista nel 2027, mettendo fine a uno dei franchise televisivi più longevi degli ultimi decenni. Una decisione che ha sorpreso non soltanto gli spettatori, ma anche gli attori e i responsabili creativi dello show e c'è infatti un dettaglio particolarmente significativo: quando è stata annunciata la chiusura, le riprese degli ultimi episodi erano già terminate. Ma sarà davvero la fine definitiva della squadra della BAU?

La, che aveva precedentementesenza indicare che sarebbe stata l'ultima. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, la decisione è arrivata quando la produzione aveva già completato le riprese. Una circostanza che rende il finale ancora più particolare: gli sceneggiatori e gli interpreti. Di conseguenza, non è detto che gli episodi conclusivi siano stati concepiti per offrire un addio definitivo a tutti i protagonisti.

A commentare la notizia è stata Erica Messer, showrunner e produttrice esecutiva, che ha espresso profonda gratitudine nei confronti delle persone coinvolte nel progetto. La sceneggiatrice ha ricordato il lungo percorso cominciato sulla CBS e proseguito successivamente su Paramount+, ringraziando cast, troupe e spettatori per aver accompagnato la serie attraverso oltre due decenni di televisione. Le reazioni degli attori non si sono fatte attendere e tra le prime a intervenire c'è stata A.J. Cook, interprete di Jennifer “JJ” Jareau, che ha condiviso sui social una fotografia accanto a una lapide dedicata al proprio personaggio.

Criminal Minds, fonte: Paramount+

Ad attirare l'attenzione è stata soprattutto la frase scelta per accompagnare lo scatto: “Riposa in pace, JJ (per ora)”. Quelle ultime due parole hanno inevitabilmente alimentato le speranze degli appassionati, anche se non rappresentano l'annuncio di un nuovo progetto. Anche Paget Brewster, volto di Emily Prentiss, ha commentato la cancellazione pubblicando un'immagine in bianco e nero accompagnata dalla scritta “Free Agent”, ovvero “agente libera”. Particolarmente significativa è stata invece la reazione di Kirsten Vangsness, interprete di Penelope Garcia, che ha raccontato quanto sia difficile salutare un'esperienza professionale e personale così importante.

L'attrice ha inoltre ricordato che, secondo Erica Messer, esistono ancora molte storie da raccontare, esprimendo il desiderio che il franchise possa eventualmente trovare una nuova casa. Una possibilità che, tuttavia, resta soltanto una speranza: non risultano annunciati ulteriori sequel o nuovi accordi per proseguire la produzione. Del resto,ha già dimostrato di poter tornare dopo una conclusione apparentemente definitiva. Creata da Jeff Davis, la serie aveva debuttato sulla CBS nel settembre 2005, raccontando le indagini dellaI, una squadra specializzata nello studio del comportamento dei criminali. Il successo era arrivato grazie a un approccio capace di combinare indagini, psicologia e approfondimento dei personaggi.

Nel corso degli anni, il pubblico si era affezionato a protagonisti come David Rossi, Spencer Reid, Derek Morgan, Aaron Hotchner, Jennifer Jareau, Emily Prentiss e Penelope Garcia. Dopo quindici stagioni, la CBS aveva concluso la serie nel febbraio 2020. Sembrava un addio definitivo, ma nel 2022 Paramount+ aveva riportato in vita il franchise con Criminal Minds: Evolution, una continuazione della storia originale caratterizzata da indagini sviluppate lungo intere stagioni. La ventesima stagione sarà quindi la quinta realizzata dopo il ritorno della serie.

Criminal Minds, fonte: Paramount+

Nel cast degli episodi conclusivi ritroveremo Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez, Paget Brewster e RJ Hatanaka. L'ultima stagione arriverà nel 2027 su Paramount+ negli Stati Uniti, mentre per la distribuzione italiana, dove le stagioni più recenti sono disponibili su Disney+, bisognerà attendere ulteriori comunicazioni. La cancellazione appare particolarmente significativa anche considerando la popolarità che Criminal Minds continua a mantenere sulle piattaforme streaming. Secondo i dati Nielsen relativi alla prima metà del 2026, la serie avrebbe superato 13 miliardi di minuti di visione negli Stati Uniti, considerando il catalogo disponibile sulle principali piattaforme.

Un risultato che dimostra quanto, anche a distanza di oltre vent'anni dal debutto. Le motivazioni alla base della decisione di Paramount+ non sono state chiarite ufficialmente, lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro della produzione. Per il momento, dunque,si prepara davvero alla conclusione, ma le parole di alcuni membri del cast dimostrano che non tutti considerano necessariamente chiusa la storia. Il precedente ritorno del 2022 alimenta inevitabilmente le speranze dei fan, anche se al momento non esistono progetti confermati per riportare sullo schermo la squadra della BAU. Dopo vent'anni di indagini,potrebbero quindi trovarsi davanti al loro ultimo caso.