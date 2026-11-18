Pubblicazione: 18 novembre alle 09:15

Da Hollywood agli studi di Rai 1, passando per uno dei personaggi più iconici della storia Disney. Cristiano Malgioglio è riuscito a conquistare l'attenzione di Glenn Close, una delle attrici più celebri del cinema americano, grazie a una delle sue sorprendenti trasformazioni a Tale e Quale Show. Il giudice del programma condotto da Carlo Conti aveva deciso di omaggiare la star vestendo i panni di Crudelia De Mon, senza immaginare che quella scelta sarebbe arrivata fino alla diretta interessata. E invece, secondo quanto raccontato dallo stesso artista, Glenn Close avrebbe visto il suo travestimento e gli avrebbe persino dedicato un messaggio su Instagram, lasciandolo completamente incredulo.

A svelare il curioso retroscena è stato propriodurante un'intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, nella quale ha parlato dei suoi look, delle grandi dive che lo hanno ispirato e delle novità professionali che. Tutto è cominciato con, la celebre antagonista de La carica dei 101, interpretata danell'adattamento cinematografico Disney del 1996. Un personaggio diventato indimenticabile grazie all'interpretazione dell'attrice americana, capace di trasformare, teatrale e immediatamente riconoscibile.

Dai capelli bianchi e neri agli abiti appariscenti, Crudelia rappresenta ancora oggi una delle icone più celebri della cultura pop. Un universo estetico che sembra fatto apposta per Cristiano Malgioglio, da sempre amante delle trasformazioni spettacolari e degli abiti capaci di attirare l'attenzione. Durante una delle puntate di Tale e Quale Show, il cantante ha quindi deciso di trasformarsi proprio in Crudelia, rendendo omaggio all'interpretazione di Glenn Close attraverso il proprio look. Quello che non poteva immaginare, però, era che l'attrice avrebbe visto le immagini sui social e avrebbe reagito personalmente.

“Ho omaggiato anche Glenn Close nei panni di Crudelia De Mon e lei, star di Hollywood, mi ha messo un like su Instagram”, ha raccontato Malgioglio nell'intervista. Ma la sorpresa non si sarebbe fermata a un semplice apprezzamento e secondo il giudice, infatti, Glenn Close gli avrebbe anche scritto un messaggio particolarmente affettuoso. “Cristiano, I love you”, sarebbero state le parole dell'attrice, accolte dall'artista con grande entusiasmo. “Non me lo sarei mai aspettato”, ha ammesso Malgioglio, ancora sorpreso per l'attenzione ricevuta da una delle protagoniste più importanti del cinema internazionale.

Un riconoscimento che assume un significato particolare considerando quanto il cantante abbia sempre amato le grandi dive dello spettacolo, trasformandole spesso in un punto di riferimento per il proprio stile., infatti,ha deciso di dedicare ogni puntata a, presentandosi in studio con abiti, parrucche e accessori ispirati ad alcune delle donne che più ammira. Tra le trasformazioni più curiose figurano quelle dedicate a Katy Perry, Sophia Loren, Dolly Parton e Halle Berry nei panni di Catwoman,

Proprio quest'ultima rappresenta una delle personalità che Malgioglio considera più interessanti dal punto di vista estetico. Durante l'intervista, il cantante ha spiegato di amare particolarmente i pois, elemento distintivo dell'opera di Kusama, tanto da averli scelti anche per arredare il salotto della propria abitazione. Un'altra trasformazione particolarmente significativa è stata quella dedicata a Dolly Parton, celebre cantante americana alla quale Malgioglio ha voluto rendere omaggio indossando un vistoso copricapo decorato con rose rosa.

La scelta del colore non era casuale, visto che l'artista ha spiegato che il rosa richiama l'attenzione sulla prevenzione dei tumori femminili, un tema al quale si sente profondamente legato. Dietro gli abiti eccentrici e i travestimenti apparentemente più stravaganti, dunque, si nascondono spesso riferimenti personali e messaggi che vanno oltre il semplice desiderio di stupire. E la reazione di Glenn Close sembra aver premiato proprio questa particolare forma di omaggio, trasformando una trovata televisiva in un inatteso contatto con Hollywood.

Nel corso della stessa intervista,ha parlato anche delle persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, dedicando parole di riconoscenza a. Il cantante ha ricordato che fu proprio Conti a offrirgli, oltre vent'anni fa, un'importante opportunità televisiva in prima serata, un gesto che non ha dimenticato e che continua a considerare particolarmente significativo. Altrettanto importante, che lo ha voluto per quattro anni consecutivi nella giuria di Amici. Malgioglio ha spiegato di essersi sentito accolto come in una famiglia, ricordando con emozione anche i compleanni festeggiati durante la trasmissione.

Ma per l'artista non ci sono soltanto gli impegni televisivi. Il 20 novembre 2026 è infatti prevista l'uscita del suo nuovo singolo, Vita Bella, una canzone che anticiperà il prossimo album e che promette di mescolare sonorità differenti. Il brano unirà infatti le atmosfere malinconiche del fado portoghese a influenze musicali africane, raccontando una storia d'amore destinata a durare soltanto tre stagioni, senza arrivare all'inverno. Nonostante il significato sentimentale, Malgioglio ha assicurato che la canzone conserverà un ritmo coinvolgente. È inoltre previsto un remix realizzato dal DJ israeliano Eliad Cohen, pensato per valorizzarne ulteriormente la componente ballabile.

Una nuova fase artistica che dimostra quanto il cantante continui a muoversi tra televisione e musica, mantenendo uno stile immediatamente riconoscibile. Intanto, però, a regalargli una delle soddisfazioni più inattese è stata proprio Glenn Close. Un semplice omaggio televisivo è riuscito ad attraversare l'oceano e, stando al racconto di Malgioglio, a conquistare l'attrice che aveva reso indimenticabile Crudelia De Mon. E per un artista che ha sempre celebrato le grandi dive internazionali, ricevere un messaggio affettuoso da una di loro rappresenta certamente una sorpresa difficile da dimenticare.