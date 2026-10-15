Cristiano Malgioglio sfida i fischi a Tale e Quale Show: cosa è successo con Randazzo e Meloccaro
Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio divide il pubblico con le critiche a Vladimir Randazzo e Stefano Meloccaro. Ecco cosa è successo.
La puntata di Tale e Quale Show del 14 ottobre si è trasformata in un acceso confronto tra Cristiano Malgioglio e il pubblico in studio. A far discutere sono stati i giudizi del noto giurato sulle esibizioni di Vladimir Randazzo e Stefano Meloccaro, due concorrenti che non sono riusciti a convincerlo con le rispettive imitazioni. Le sue osservazioni hanno provocato fischi e proteste, dando vita a momenti di tensione durante il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1.
Il giudice ha espresso perplessità sulla riuscita dell'imitazione, giudicandola distante dal modello originale. Una valutazione che ha provocato immediatamente la reazione degli spettatori presenti in studio, molti dei quali hanno risposto con fischi e proteste. La contestazione, però, non ha fatto cambiare idea a Malgioglio. Il giurato ha mantenuto la propria posizione, lasciando intendere di non voler addolcire il giudizio soltanto per ottenere l'approvazione della platea.
Il confronto ha messo in evidenza una delle dinamiche più caratteristiche di Tale e Quale Show: la distanza che può crearsi tra il coinvolgimento emotivo del pubblico e i criteri utilizzati dai giudici per valutare una trasformazione artistica. La discussione è proseguita con Stefano Meloccaro, protagonista di un'imitazione di Umberto Tozzi. Il giornalista sportivo si è cimentato con il brano Tu, ma anche la sua prova ha ricevuto una valutazione negativa da parte di Malgioglio.
Due esibizioni diverse, accomunate dalla stessa dinamica: il dissenso degli spettatori davanti a giudizi particolarmente severi. Nonostante le polemiche, la gara è proseguita fino alla proclamazione del vincitore. A conquistare la prima posizione è stato Andrea Perroni, che ha interpretato Gino Paoli con il brano Una lunga storia d'amore, ottenendo 65 punti. Sul secondo gradino del podio si è classificata Selma Ezzine, protagonista di una trasformazione in Gloria Gaynor, mentre Anna Pettinelli ha conquistato il terzo posto grazie alla sua interpretazione di Nada.
Più indietro nella graduatoria Vladimir Randazzo, arrivato sesto, e Stefano Meloccaro, che ha chiuso al settimo posto. La classifica ha quindi premiato Perroni, ma i momenti di maggiore tensione della serata sono stati quelli legati alle valutazioni di Malgioglio. Il confronto con il pubblico ha aggiunto un elemento di imprevedibilità alla puntata, confermando quanto i giudizi della giuria possano diventare parte integrante dello spettacolo.