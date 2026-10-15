Cristiano Malgioglio sfida i fischi a Tale e Quale Show: cosa è successo con Randazzo e Meloccaro

Pubblicazione: 15 ottobre alle 16:15

La puntata di Tale e Quale Show del 14 ottobre si è trasformata in un acceso confronto tra Cristiano Malgioglio e il pubblico in studio. A far discutere sono stati i giudizi del noto giurato sulle esibizioni di Vladimir Randazzo e Stefano Meloccaro, due concorrenti che non sono riusciti a convincerlo con le rispettive imitazioni. Le sue osservazioni hanno provocato fischi e proteste, dando vita a momenti di tensione durante il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Una serata movimentata, dunque, nella quale alle trasformazioni musicali si sono alternati botta e risposta e reazioni inattese. Mentre il pubblico manifestava il proprio dissensodalle contestazioni. Il primo momento di confronto è arrivato con Vladimir Randazzo, che ha affrontato la sfida di interpretare Elton John sulle note di Crocodile Rock. Il concorrente si è esibito davanti al pubblico, ma la sua performance non ha incontrato il favore di Cristiano Malgioglio.

Il giudice ha espresso perplessità sulla riuscita dell'imitazione, giudicandola distante dal modello originale. Una valutazione che ha provocato immediatamente la reazione degli spettatori presenti in studio, molti dei quali hanno risposto con fischi e proteste. La contestazione, però, non ha fatto cambiare idea a Malgioglio. Il giurato ha mantenuto la propria posizione, lasciando intendere di non voler addolcire il giudizio soltanto per ottenere l'approvazione della platea.

Il confronto ha messo in evidenza una delle dinamiche più caratteristiche di Tale e Quale Show: la distanza che può crearsi tra il coinvolgimento emotivo del pubblico e i criteri utilizzati dai giudici per valutare una trasformazione artistica. La discussione è proseguita con Stefano Meloccaro, protagonista di un'imitazione di Umberto Tozzi. Il giornalista sportivo si è cimentato con il brano Tu, ma anche la sua prova ha ricevuto una valutazione negativa da parte di Malgioglio.

In particolare, il giudice ha sollevato obiezioni sulla resa vocale dell'esibizione, soffermandosi sulle caratteristiche della voce e sulla sua capacità di richiamare quella del cantante originale. Le osservazioni hanno nuovamente suscitato il malcontento della platea. Dipostazione e ha raggiunto Carlo Conti al centro dello studio, continuando a rispondere agli spettatori. Il momento ha alimentato ulteriormente il confronto, con il giurato deciso a sostenere le proprie ragioni e una parte del pubblico poco convinta dalle sue valutazioni.

Due esibizioni diverse, accomunate dalla stessa dinamica: il dissenso degli spettatori davanti a giudizi particolarmente severi. Nonostante le polemiche, la gara è proseguita fino alla proclamazione del vincitore. A conquistare la prima posizione è stato Andrea Perroni, che ha interpretato Gino Paoli con il brano Una lunga storia d'amore, ottenendo 65 punti. Sul secondo gradino del podio si è classificata Selma Ezzine, protagonista di una trasformazione in Gloria Gaynor, mentre Anna Pettinelli ha conquistato il terzo posto grazie alla sua interpretazione di Nada.

Più indietro nella graduatoria Vladimir Randazzo, arrivato sesto, e Stefano Meloccaro, che ha chiuso al settimo posto. La classifica ha quindi premiato Perroni, ma i momenti di maggiore tensione della serata sono stati quelli legati alle valutazioni di Malgioglio. Il confronto con il pubblico ha aggiunto un elemento di imprevedibilità alla puntata, confermando quanto i giudizi della giuria possano diventare parte integrante dello spettacolo.

Tra imitazioni, critiche e reazioni dalla platea,si è intrecciata con il dibattito in studio. E ancora una volta Cristiano Malgioglio è riuscito ad attirare l'attenzione, dividendo gli spettatori con il suo modo diretto di commentare le performance dei concorrenti.