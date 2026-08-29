Crociera con delitto, spiegazione del finale: chi ha ucciso Theresa e cosa nasconde davvero Ian

Pubblicazione: 29 agosto alle 08:45

Crociera con delitto parte da una situazione apparentemente molto semplice: una donna scompare durante una vacanza in mare e tutto lascia pensare a un tragico incidente. Ma più Olivia prova a capire che cosa sia successo a sua zia Theresa, più quella versione dei fatti comincia a sgretolarsi. Il thriller diretto da Randy Carter costruisce infatti gran parte del suo mistero intorno a Ian, il marito di Theresa, disseminando una serie di indizi che sembrano portare tutti nella sua direzione. Scopriamo tutte le informazioni sul finale del film!

Theresa non è morta per un incidente

Il problema è. Solo che non è esattamente ciò che Olivia crede. Da questo momento in poi entreremo naturalmente nel territorio degli spoiler: vediamo quindi chi ha davvero uccisodi Crociera con delitto.

Theresa parte insieme al marito Ian per una crociera di dieci giorni, ma durante una notte particolarmente agitata scompare dalla nave. La sua borsa viene ritrovata sul ponte e l'ipotesi iniziale è quella di una caduta accidentale in mare. Quando il corpo viene recuperato, però, Olivia non riesce ad accettare completamente quella spiegazione. La protagonista, una giornalista freelance molto legata alla zia, comincia così a indagare e scopre rapidamente alcuni elementi piuttosto sospetti. Theresa possedeva un patrimonio importante e stava modificando il proprio testamento per escludere Ian dall'eredità.

Se fosse morta prima di completare il cambiamento, il marito avrebbe avuto moltissimo da guadagnare. Non solo. Scavando nel passato dell'uomo, Olivia scopre che Ian aveva cambiato identità anni prima e che era già stato sposato con un'altra donna, Cynthia, morta in circostanze tutt'altro che limpide. A rendere la situazione ancora più inquietante arriva l'autopsia di Theresa. La donna non è semplicemente caduta in mare: è stata strangolata e il suo corpo è stato successivamente gettato fuori bordo. A questo punto Ian sembra essere il colpevole perfetto.

Crociera con delitto, fonte: Lifetime

Il film fa di tutto per convincere Olivia, e insieme a lei il pubblico, che Ian abbia ucciso Theresa. C'è il movente economico, c'è un'identità cambiata, c'è una precedente moglie morta e soprattutto c'è un secondo possibile omicidio che sembra collegato direttamente al suo passato. Olivia viene inoltre minacciata mentre porta avanti l'indagine e altre persone coinvolte nella vicenda cominciano a morire. Poi arriva quello che sembra il tassello definitivo: anche Ian viene trovato morto.

La scena viene inizialmente interpretata come un suicidio. L'idea sembra quasi fin troppo semplice: Ian avrebbe assassinato Theresa per ereditarne il patrimonio e, capendo ormai di non poter sfuggire alle indagini, avrebbe deciso di togliersi la vita. Caso chiuso. Olivia, però, continua ad avere dei dubbi. Perché Crociera con delitto ha costruito Ian come il sospettato perfetto proprio per poterlo eliminare dalla scacchiera nel momento decisivo.

Chi ha davvero ucciso Theresa?

La risposta è Colin Barth. Olivia arriva a lui ricostruendo il passato di Ian e soprattutto parlando con Donald, il padre della sua precedente moglie Cynthia. Colin era un vecchio amico di Ian e aveva vissuto insieme alla coppia. Ed è proprio qui che il film collega il mistero di Theresa a qualcosa accaduto molti anni prima. La morte di Cynthia non era stata un semplice suicidio. Ian e Colin erano coinvolti in ciò che le era accaduto e dietro quella morte c'era un interesse economico legato all'assicurazione. Quel vecchio crimine aveva creato un legame pericolosissimo tra i due uomini, destinato a riemergere molti anni più tardi.

Il vero piano di Colin

Nel frattempodurante la crociera e aveva avuto una relazione con lui, senza conoscere naturalmente tutta la verità sul suo passato. Quandoriesce a rintracciarlo,immediatamente la propria identità. Ed è proprio Colin a

Dietro gli omicidi c'è prima di tutto il denaro. Colin conosce il passato di Ian e utilizza quel segreto per ricattarlo. Ma quando scopre la situazione economica di Theresa, capisce che può ottenere molto di più. Se Theresa fosse morta prima di modificare il testamento, Ian avrebbe ereditato il suo patrimonio. Colin avrebbe quindi potuto utilizzare il vecchio crimine che li legava per costringerlo a consegnargli parte del denaro. Theresa diventa così un ostacolo da eliminare.

Colin la strangola sulla nave e getta il suo corpo in mare, facendo inizialmente apparire la morte come una tragica caduta durante una notte di maltempo. A quel punto tutto sembra andare nella direzione prevista, ma Ian non vuole rispettare l'accordo. E Colin decide di eliminare anche lui. La morte di Ian gli permette inoltre di costruire una soluzione apparentemente perfetta per l'intera vicenda: un uomo con un passato oscuro uccide la moglie per ereditarne il patrimonio e poi si suicida quando capisce che la polizia sta per arrivare alla verità. In questo modo Colin può sparire dalla storia senza che nessuno abbia più motivo di cercarlo. O almeno così crede.

Olivia riesce a scoprire l'identità di Colin e porta quanto ha scoperto alla polizia. Ma ormai lui sa che la donna rappresenta l'ultima persona capace di collegarlo agli omicidi. Il confronto decisivo si sposta quindi a casa di Olivia. Colin arriva con l'intenzione di ucciderla e cancellare definitivamente le prove dei propri crimini. La situazione precipita e anche l'uomo incaricato di proteggere Olivia viene eliminato. A cambiare le cose è l'intervento di Callie. La sua presenza distrae Colin abbastanza a lungo da permettere a Olivia di reagire.

Ne nasce una colluttazione durante la quale la protagonista riesce a colpirlo con un coltello. Colin muore. Olivia non lo uccide quindi per vendetta: reagisce mentre l'uomo sta tentando di eliminarla, mettendo finalmente fine a una catena di violenza cominciata molti anni prima con Cynthia e proseguita con Theresa, Ian e tutte le persone diventate un problema per Colin.

Il significato dell'ultima crociera

Crociera con delitto, fonte: Lifetime

Crociera con delitto non termina però con la morte dell'assassino. Nelle ultime scene Olivia e Callie salgono nuovamente su una nave da crociera e tornano simbolicamente nel luogo dal quale era cominciato tutto. Questa volta il viaggio ha un significato completamente diverso. All'inizio del film la crociera rappresentava per Olivia il luogo della perdita e soprattutto dell'incertezza: Theresa era scomparsa in mare e nessuno era riuscito a spiegarle davvero che cosa fosse successo.

Alla fine quella verità è finalmente emersa.a, non è caduta accidentalmente dalla nave e soprattutto. Tornare in mare significa quindi riprendersi simbolicamente quel luogo e trasformarlo da scenario della tragedia a spazio nel quale ricordare Theresa. Ma il finale lascia anche

L'uomo non era innocente. Il suo passato e il coinvolgimento nella morte di Cynthia dimostrano che nascondeva qualcosa di terribile. Tuttavia, non era stato lui a uccidere Theresa. Ed è proprio su questa ambiguità che Crociera con delitto costruisce buona parte del proprio gioco. Per quasi tutto il film vengono mostrati indizi autentici. Il passato di Ian è davvero oscuro, il suo cambio di identità è reale e la morte della prima moglie nasconde effettivamente un crimine.

La conclusione più ovvia sembra quindi inevitabile, ma essere colpevole di qualcosa non significa essere colpevole di tutto. Colin riesce a nascondersi proprio dietro questa convinzione, trasformando Ian nel sospettato ideale e lasciando che siano gli altri a completare da soli la storia che lui vuole far credere. Ed è soltanto quando Olivia smette di accontentarsi della soluzione più semplice che riesce finalmente a scoprire che cosa è successo davvero a Theresa.