Crossroads, Zoe Saldana aperta all'idea di un sequel: "Ma dovrebbe esserci anche Britney Spears"

Nel 2002 Zoe Saldana ha recitato accanto a Britney Spears nel film Crossroads - Le strade della vita, diventato un vero e proprio film di culto per i fan della pop star (alla sceneggiatura c'era Shonda Rhimes, la creatrice di serie tv come Grey's Anatomy e Scandal).

Durante un'intervista con Variety, Saldana si è detta aperta all'idea di un sequel:

Perché no? Ma penso che avrebbe senso solo se Britney tornasse e interpretasse di nuovo il suo personaggio. E lo stesso vale per Taryn Manning e Anson Mount. E se scrivessimo degli scenari realistici per loro, sarebbe bellissimo.